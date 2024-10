Der Auftritt von «DSDS»-Kandidat Günter Kandzia (92) rührte Rapperin Loredana zu Tränen. RTL / Markus Hertrich

Der älteste «DSDS»-Kandidat Günter Kandzia (92) sang sich mit einem deutschen Schlager ins Herz der TV-Jury. Rapperin Loredana war tief berührt und vergoss ein paar Tränen.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «DSDS»-Kandidat Günter Kandzia (92) sorgte für einen emotionalen Moment in der letzten Folge der Kult-Castingshow.

Mit einer Interpretation des Songs «Capri-Fischer» traf er ins Schwarze. Jurorin und Rapperin Loredana war berührt und vergoss ein paar Tränen. Beatrice Egli tröstete sie.

Kandzia scherzte in der Show: «Ich bin nicht alt, ich bin vintage.» Mehr anzeigen

«DSDS»-Kandidat Günter Kandzia wurde von seinem Enkel zum TV-Casting begleitet. Kandzia verrät vor der Jury: «Ich bin 92 Jahre alt, jeder weitere Tag ist ein Geschenk.»

Mit seiner Version von «Capri-Fischer» von Rudi Schuricke berührte Kandzia die gesamte Jury. Allen voran Rapperin Loredana, die ein paar Tränen verdrückte. Jurykollegin Beatrice Egli tröstet sie.

Sogar Dieter Bohlen schwärmte von den grossen Gefühlen und den getroffenen Tönen und lobte Kandzia: «Das ist grosses Kino!»

Hinterher gab der Knallhart-Juror zu: «Da war ich echt mit den Tränen am Kämpfen, weil es so gefühlvoll war.»

Und Pietro Lombardi trennte sich für Günter Kandzia sogar für einen kurzen Moment von seinem Markenzeichen und zog sein Käppi ab: «Hut ab! Und das mache ich sehr selten», erklärte er dem stolzen «DSDS»-Kandidaten.

Kandidat Günter Kandzia sang eine eigene Version des Songs «Capri-Fischer» von Rudi Schuricke und rührte damit Jurorin und Rapperin Loredana zu Tränen. RTL / Markus Hertrich

Loredana war so bewegt, dass sie ihr Jury-Urteil nicht über die Lippen bekam, ohne erneut in Tränen auszubrechen. Kurze Zeit später sprach sie dem mittlerweile 93-Jährigen aber ihre grösste Anerkennung aus: «Ich habe immer ein bisschen Angst vorm Altwerden. Aber wenn ich wüsste, dass ich so wie Sie werde, dann will ich unbedingt 92 werden.»

Der lustige Kandidat verriet sein Geheimrezept für das Erreichen eines hohen Alters: Ab und zu ein Schnäpschen trinken, keine Trübsal blasen und in Bewegung bleiben.

Mehr Videos aus dem Ressort