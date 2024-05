Bill Kaulitz: «Deshalb singen Menschen unter der Dusche...» Bill und Tom Kaulitz sind mit Tokio Hotel berühmt geworden und leben heute als Stars in Los Angeles. Weshalb braucht es Musik, weshalb singen Menschen unter der Dusche und was singt Bill im Auto? 02.02.2022

Bill Kaulitz träumt von einer Hochzeit. Aber wer wisse schon, so der 34-Jährige, ob das jemals passieren werde. In einem Interview spricht der Sänger von Tokio Hotel über seine Angst, allein bleiben zu müssen.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Bill Kaulitz , der Sänger von Tokio Hotel, spricht im Magazin «Icon» über seine Angst, nie einen Partner zu finden.

«Ich habe das grösste Problem mit Intimität», sagt der 34-Jährige. Das liege daran, dass er schon früh unter Beobachtung gestanden habe.

Noch viel mehr Angst als um sich selber hat der Musiker um seinen Zwillingsbruder Tom. Mehr anzeigen

Viele Kinder träumen von einer Weltkarriere als Musiker*in, aber nur wenige schaffen das auch. Das wusste auch die Mutter von Bill Kaulitz.

Als ihr Sohn 13 Jahre alt war, sagte sie zu ihm: «Es ist nur ein Hobby, die anderen können richtig singen.»

Doch der kleine Bill liess sich nicht beirren, ging seinen Weg nach oben und erlangte zusammen mit seinem Zwillingsbruder Tom und der Band Tokio Hotel kurz danach weltweite Berühmtheit.

Bill Kaulitz: «Ich habe das grösste Problem mit Intimität»

Der erste grosse Hit von Tokio Hotel erschien 2005, also vor fast 20 Jahren. Zwei Jahre später wurde von «Durch den Monsun» auch noch eine englische Version veröffentlicht.

Mehr als die Hälfte seines Lebens verbringt der heute 34-jährige Bill Kaulitz nun schon im Rampenlicht.

Mit dem Magazin «Icon» spricht der Musiker, der in Leipzig aufgewachsen ist und heute in Los Angeles lebt, über seine Ängste. «Ich habe das grösste Problem mit Intimität», sagt Kaulitz. Das liege daran, dass er schon früh unter Beobachtung gestanden habe.

Der Sänger fühlt sich «immer wohler mit Leuten und Kameras, als allein mit jemandem zu sein» – auch beim Thema Romantik. «Ich kann keine wirkliche Intimität zulassen, habe Schwierigkeiten, mich zu öffnen.»

Bill Kaulitz: «Ich hätte gern eine Hochzeit»

Auf die Frage, was ihm Angst mache, sagt Kaulitz im Interview lachend: «Ratten machen mir Angst.» Und ernsthaft? «Die einzige Angst, die ich habe: dass ich keinen Partner im Leben finde und allein bleibe.»

Natürlich habe er eine tolle Familie, offenbart sich Bill Kaulitz in «Icon». Gleichzeitig sei er fest jedoch davon überzeugt, dass die Menschen dafür gemacht seien, mit anderen Menschen zusammen zu sein.

Und weiter: «Ich hätte gern eine Hochzeit, einen tollen Partner an meiner Seite. Wer weiss, ob das passiert.» Vielleicht sei der Begriff «Angst» aber in diesem Zusammenhang auch zu hoch gegriffen, sagt Kaulitz nachdenklich.

Was passiert bei den Zwillingen hinter verschlossenen Türen?

Noch viel mehr Angst als um sich selber habe er um seinen Zwillingsbruder Tom: «Wenn ihm was passieren würde, das wäre für mich das Allerschlimmste.»

Wer noch mehr über das Leben der Kaulitz-Zwillinge erfahren möchte, dem sei die Reality-Serie «Kaulitz & Kaulitz» ans Herz gelegt, die ab dem 25. Juni auf Netflix abrufbar ist.

Der Streamingdienst hat die Musiker monatelang mit der Kamera begleitet. Und ja, Heidi Klum, die Ehefrau von Tom Kaulitz, ist in der TV-Serie auch zu sehen.

Auf die Frage, was er so faszinierend daran finde, ständig von einer Kamera beobachtet zu werden, antwortet Bill Kaulitz im Magazin «Icon»: «Das Faszinierendste an der Serie ist, was passiert, wenn die anderen Kameras ausgehen. Was passiert eigentlich bei den Kaulitz-Brüdern hinter verschlossenen Türen? Wie geht es ihnen dann?»

