Dieser Holländer sorgt am ESC derzeit für Aufruhr

Joost Klein ist derzeit suspendiert: Wird er am Samstag auftreten? KEYSTONE

Darf er auftreten oder nicht? Joost Klein ist am ESC von den Proben ausgeschlossen worden. Seine Finalteilnahme am Samstag steht in den Sternen. Das ist der niederländische Künstler.

Sven Ziegler Sven Ziegler

Malmö ist in Aufruhr, nachdem der holländische Sänger Joost Klein von weiteren Proben ausgeschlossen wurde. Ein «Vorfall» führte dazu, dass Klein vorübergehend von der ESC-Bühne ausgeschlossen wurde.

Die European Broadcasting Union (EBU) ermittelt, aber der genaue Grund bleibt vorerst unklar. Berichten zufolge kam es hinter den Kulissen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Klein und einem Fotografen oder einer Produktionsmitarbeiterin. Die EBU bestätigt diese Medieninformationen bislang nicht.

Klein, der für sein Verhalten bekannt ist, hatte bereits Interviews verweigert und sich unprofessionell gegenüber Mitarbeitern verhalten. Er gilt laut der «Bild» ESC-intern als problematisch.

Auch in der Schweiz bekannt

Bei einer Pressekonferenz fiel er durch ungefragte Kommentare und lautstarke Bemerkungen auf. Zudem soll er sich laut dem schwedischen «Aftonbladet» angeblich geweigert haben, mit der israelischen Sängerin Eden Golan zusammenzuarbeiten, was als antisemitisches Zeichen interpretiert wurde. So soll er ein gemeinsames Foto verweigert haben.

Wie der «Blick» schreibt, ist er auch in der Schweiz kein Unbekannter. Der 26-Jährige begann seine Karriere in der Schweiz, wo er 2019 im Vorprogramm des US-Rappers Yung Gravy stand. Sein Durchbruch kam mit einem viralen Cover eines Otto-Waalkes-Songs, das auf Platz eins bei Spotify landete.

Joost Klein bei einer Pressekonferenz vor zwei Tagen: Wie geht es mit dem Niederländer weiter? KEYSTONE

Sein ESC-Song «Europapa» ist eine Hymne an Europa und seine Eltern, die beide früh verstarben. Klein erklärt: «Es ist eigentlich eine Art Brief an meinen Vater», sagte Klein dazu in einem Interview.

Ob er jedoch im Finale auftreten wird, bleibt abzuwarten. Noch ist offen, ob der Sänger am Samstag auftreten wird.