ESC 2025 findet in Basel statt – Regierungspräsident tanzt vor Freude

Das Schweizer Talent Nemo konnte sich den Sieg in Malmö sichern – und bringt den Eurovision Song Contest damit in die Schweiz. EBU

Nach langem Bewerbungsverfahren kämpften noch zwei Schweizer Städte um die Austragung des ESC. Nun ist klar: Austragungsort 2025 ist Basel.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die grössten Schweizer Städte haben sich für den ESC 2025 beworben, in die engere Auswahl schafften es Genf und Basel.

Die SRG hat sich nach einem langen Bewerbungsprozess nun für einen Austragungsort entschieden.

Der ESC 2025 findet in Basel statt. Mehr anzeigen

«Die spürbare Motivation ist mitentscheidend», sagte eine SRG-Mediensprecherin nach der ersten Bewerbungsrunde. Bei der Stadt Zürich war jene wohl nicht genug, darum flog diese Option auch gleich raus.

Auch Nemos Heimatstadt Biel musste die Hoffnungen begraben, nur noch Genf und Basel waren im Rennen. Nun ist die Entscheidung gefallen.

Der ESC 2025 findet in Basel statt. Das teilt die SRG am Freitagmorgen mit. Basel wird damit den weltweit grössten Musikevent als sogenannte «Host City» durchführen und hat sich im Schlussspurt gegen Genf durchsetzen. Die beiden Städte hatten sich gemäss SRG ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert.

Basler Regierungspräsident tanzt vor Freude

Haupt-Austragungsort wird damit die Basler St. Jakobshalle. Die Kosten für den ESC werden von der Basler Regierung auf 30 bis 35 Millionen Franken geschätzt. Die Stadt wird damit ins Scheinwerferlicht von Millionen von Menschen rücken: Während der drei Fernseh-Liveshows aus dem schwedischen Malmö von 2024 schauten sich 163 Millionen Menschen die Musik-Darbietungen an, davon knapp 800'000 alleine aus der Schweiz.

Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer (FDP) begrüsst den Entscheid der SRG. In einem Video in den sozialen Medien lässt er sich vor Freude gar zu einem Tänzchen hinreissen.

Der ESC kehrt nach dem überraschenden Sieg von Nemo im vergangenen Frühling erstmals seit 36 Jahren wieder in die Schweiz zurück. 1988 gewann Céline Dion mit dem Song «Ne partez pas sans moi» den Contest für die Schweiz in der irischen Hauptstadt Dublin, worauf im darauffolgenden Jahr die Veranstaltung im Palais de Beaulieu in Lausanne durchgeführt wurde.

Am 24. Mai 1956 fand der erste «Grand Prix Eurovision de la Chanson» – wie der Wettbewerb damals noch hiess – im Teatro Kursaal in Lugano statt.

Um 13 Uhr findet die erste offizielle Medienkonferenz des Siegerstadt statt und wird die Pläne für den Eurovision Song Contest 2025 ansprechen.

