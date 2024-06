Céline Dion und der Kampf gegen das Ende ihrer Karriere Im Sommer sagte Céline Dion ihre Tournee für 2024 ab. Die Sängerin leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Unklar ist, ob sie je wieder auf die Bühne zurückkehren kann. Ein Rückblick auf die Karriere eines Weltstars. 10.10.2023

Céline Dion leidet seit zwei Jahren am sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Nun spricht die 56-jährige Sängerin in einem TV-Interview über die Auswirkungen der Krankheit auf ihren Körper und ihre Stimme.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vor zwei Jahren wurde bei Céline Dion das unheilbare Stiff-Person-Syndrom diagnostiziert.

Nun spricht die 56-jährige Sängerin aus Kanada in der TV-Show «Today Show» über die Auswirkungen der Krankheit auf ihren Körper.

«Es ist, als würde jemand auf deinen Kehlkopf und Rachen drücken», sagt Dion. Mehr anzeigen

Sie hat ein grosses Ziel: Céline Dion möchte trotz Erkrankung am sogenannten Stiff-Person-Syndrom dereinst wieder Konzerte spielen. Doch noch ist unklar, ob die Sängerin je wieder auf die Bühne zurückkehren kann.

Im Vorfeld der neuen TV-Dokumentation «I Am: Celine Dion», die ab 25. Juni bei Prime Video zu sehen ist, trat die 56-jährige Sängerin in der NBC-Sendung «Today Show» auf.

Im Interview mit Moderatorin Hoda Kotb offenbart Dion, dass die Erkrankung ihre Stimme angreife: «Es ist, als würde jemand auf deinen Kehlkopf und Rachen drücken. Es ist, als würde dich jemand erwürgen.»

Dion sagt, die Krankheit habe im Hals begonnen

Céline Dion sagt, sie könne ihre Stimme heute kaum mehr erheben, «weder höher noch tiefer, sonst bekomme ich einen Krampf». Eine unvorstellbar schwere Situation für die grossartige Sängerin.

Die Krankheit habe vor zwei Jahren im Hals begonnen, so Dion. «Am Anfang dachte ich noch, ‹Alles ist okay, alles wird gut›, aber es ging danach weiter im Bauchbereich, in der Wirbelsäule, in den Rippen.»

Die Sängerin sagt im TV-Interview, dass sie sich manchmal wie «festgenagelt» fühle.

Und weiter: «Es fühlt sich an, als würden meine Füsse in einer Position bleiben, wenn ich sie strecke. Es ist dann, als wäre man in einer Position, aus der man sie nicht mehr lösen kann.»

Céline Dion brach während Muskelkrämpfen ihre Rippen

Sie habe Muskelkrämpfe erlitten, so Céline Dion weiter, die so stark waren, dass Rippen davon brachen. «Ich hatte einmal gebrochene Rippen, denn manchmal, wenn es sehr schlimm ist ...»

Nach dieser Aussage fragt TV-Moderatorin Hoda Kotb etwas ungläubig nach: «Es kann so stark krampfen, dass es eine Rippe davon bricht?» – woraufhin Dion ernst schaut und nickt.

Beim Stiff-Person-Syndrom leiden die Patient*innen unter Muskelkrämpfen und stechenden Schmerzen. Im vergangenen Frühling hatte Céline Dion in einem Interview mit dem Magazin «Vogue» gesagt, dass sie Probleme beim Laufen und beim Singen habe.

Nun ist klar, dass die Beine und die Stimmbänder nicht die einzigen Regionen ihres Körpers sind, auf die sich die Krankheit auswirkt.

Wann und ob Céline Dion auf die Bühne zurückkehren kann, ist nach wie vor ungewiss. Doch die Sängerin arbeitet entschlossen an ihrem Comeback. Für sie gebe es nur zwei Möglichkeiten, sagt die 56-Jährige im Magazin «Vogue»:

«Entweder ich trainiere wie ein Athlet und arbeite super hart, oder ich schalte ab und es ist vorbei.»

