Neue Staffel «Deutschland sucht den Superstar» mit gleich zwei Schweizerinnen. Mit dabei in der Jury sind Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Ur-Juror Dieter Bohlen (v. l. n. r). RTL

Beatrice Egli und Loredana sind bei der 21. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» dabei. Beatrice Egli über den neuen TV-Job: «Es ist schön, nach Hause zu kommen, zurückzukommen, wo alles begann.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen RTL holt sich für die 21. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» Verstärkung aus der Schweiz: Beatrice Egli und Loredana sitzen mit Dieter Bohlen und Pietro Lombardi am Juroren-Pult.

Für Beatrice Egli ist das eine besondere Ehre. Sie kehrt damit zur Castingshow zurück, bei der ihre kometenhafte Karriere 2013 begann.

Die erste Sendung wird am 18. September auf RTL ausgestrahlt. Mehr anzeigen

Gleich zwei Schweizer Exportschlager sind ab 18. September am «DSDS»-Jurorenpult am Drücker. «DSDS»-Urgestein Dieter Bohlen holt mit Beatrice Egli und Loredana gleich zwei Schweizerinnen mit an Bord.

Beatrice Egli erzählt über ihre Rückkehr bei «DSDS»: «Es ist schön, nach Hause zu kommen, zurückzukommen, wo alles begann, wo der Ursprung war und gleichzeitig auch doch alles neu ist. Ich kenne die andere Seite, vorne zu stehen vor der Jury und nun den Platz gewechselt zu haben nach elf Jahren, ist eine schöne Erfahrung.»

Aber es falle ihr auch schwer, Nein zu sagen, wenn für die Kandidat*innen die Reise nach dem ersten Vorsingen nicht weitergeht. Egli erklärt, dass sie das Gefühl kenne, «dazustehen und diesen Traum zu haben, von der Musik leben zu können und weiterzukommen».

Auch Rapperin Loredena freut sich über den neuen TV-Job, ganz besonders über die Zusammenarbeit mit der Jury: «Es ist ein super Team. Es vibet und das ist wichtig gewesen für uns alle vier. Mittlerweile sind wir Freunde geworden. Wenn Pausen sind, verkriechen wir uns nicht in Ecken, sondern chillen zusammen und das ist schön.»

Neu: Die Altersgrenze fällt

In der 21. Staffel fällt auch die bisherige Altersgrenze. Kandidat*innen ab 16 Jahren dürfen mitmachen. Das älteste Talent ist 92 Jahre alt.

Dieter Bohlen ist froh über die neue Altersgrenze: «Ich habe immer daran geglaubt, dass Menschen, die älter sind als 30, ein riesiges Talent haben können. Und einfach verpennt haben, vielleicht frühzeitig mal zu DSDS zu kommen. Und die Castings jetzt bestätigen das. Es sind unheimlich viele Leute dabei mit einem wahnsinnigen Talent, die älter sind als 30. Der Älteste war 92. Er hat unser aller Herzen berührt.»

Und auch Pietro Lombardi verspricht: «Die neue Staffel wird sehr abwechslungsreich. Wir haben jetzt ‹no limits›. Dementsprechend glaube ich, dass es schon auch für die Zuschauer eine Achterbahn der Gefühle sein wird. Wir haben Kandidaten dabei, die 80 Jahre oder 90 Jahre alt sind. Und das ist schon besonders, sie bei ihrer Kunst zu beobachten.»

Erste «DSDS»-Folge der neuen Staffel wird am 18. September ausgestrahlt

RTL zeigt die erste Folge der 21. Staffel am Mittwoch, 18.09.2024, um 20.15 Uhr. Zum ersten Mal steht bereits eine Woche vorher auch die erste Folge auf RTL+ zum Abruf bereit. Insgesamt sind es diese Staffel 15. Folgen plus Finale. Der Europapark in Rust dient der RTL-Castingsshow als Kulisse.

Für diese Staffel gab es über 10'000 Bewerber*innen, knapp die Hälfte war über 30 Jahre alt.

