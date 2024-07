Lena Meyer-Landrut hat in einer langen Sprachnachricht auf Instagram auch die letzten Konzerttermine ihrer Tour abgesagt. picture alliance/Geisler-Fotopress

Lena Meyer-Landrut «muss die Reissleine ziehen». Die Sängerin bricht ihre aktuelle Tour komplett ab und ist seit dieser Woche in medizinischer Behandlung. Was die 33-Jährige plagt, ist bisher noch offen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lena Meyer-Landrut sagt alle restlichen Konzerttermine wegen gesundheitlicher Probleme ab, nachdem sie mehrfach in der Notaufnahme war.

Die Sängerin ist seit dem 22. Juli in medizinischer Behandlung.

Es ist ganz Schluss für die restlichen Auftritte von Lena Meyer-Landrut. Die Sängerin hatte in den letzten Wochen immer wieder mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Nun sagt sie auch die kommenden Konzerttermine ab.

In einer langen Sprachnachricht in einer Instagram-Story spricht die 33-Jährige darüber, wie sie «am Sonntag zum dritten Mal in wenigen Wochen wegen Schmerzkrämpfen in der Notaufnahme gelandet ist». Weiter sagt sie, es breche ihr das Herz: «Ich wünschte, ich müsste das hier nicht aufnehmen.»

Keine Nachholtermine angesetzt

Sie muss sich zwingen, «die Reissleine zu ziehen». Wie «Der Westen» schreibt, befindet sich Meyer-Landrut seit Montag, 22. Juli, in medizinischer Behandlung: «Leider hat sich Lenas gesundheitlicher Zustand nicht stabilisiert, sodass wir die letzten zwei Termine in Stuttgart und Echternach auch absagen müssen. Ein Grossteil der Shows war fast ausverkauft und es ist deswegen umso schmerzvoller, so viele Leute enttäuschen zu müssen», teilte das Management der Sängerin in einem Statement mit.

Nachholtermine der verpassten Konzerte gibt es zurzeit nicht – in Planung seien diese auch nicht. Womit Lena Meyer-Landrut genau kämpft, ist bisher nicht bekannt. Allerdings versprach sie Gesundheitsupdates auf Instagram.

