Nemo präsentiert sich plötzlich in neuem ESC-Outfit

Was wird Nemo am Eurovision Song Contest tragen? Das interessiert die Fans auf Social Media gerade brennend. Denn nach den ersten Proben präsentiert sich das Bieler Musiktalent in einem neuen Outfit.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemo zeigt sich am Mittwoch bei den letzten Proben plötzlich in einem neuen Outfit.

In den vergangenen Tagen wurde Kritik an Nemos Outfit laut. Mehr anzeigen

Nachdem erste Bilder von Nemos (24) Probeauftritt auf der ESC-Bühne auftauchten, äusserten sich kritische Stimmen zum Outfit des Bieler Gesangstalent. Die Fans waren sich unsicher, wie ihnen der Look gefällt. «Ich liebe Nemo und Nemos Stimme. Aber das Kostüm ist grauenhaft», schrieb beispielsweise jemand auf X.

Ob Nemo jetzt auf Nummer sicher gehen will? An der Generalprobe des zweiten ESC-Halbfinals performte Nemo nun in einem anderen Look. Dieses Mal zeigte sich das Musikass in einem gerüschten Oberteil. Dazu prangen auf den Schuhen farblich abgestimmte Volants.

Nemos zweites Gewand erinnert an die erste Wahl: Neu ist das Oberteil aber mehr in Plüsch-Optik gehalten, während das vorherige eher an pinke Vogelfedern denken liess.

Nemos bisheriges Outfit. EBU/ESC 2024/Alma Bengtsson

Für welche Variante sich Nemo schlussendlich entscheidet, wird sich zeigen. Das zweite ESC-Halbfinale läuft am Donnerstagabend ab 21 Uhr auf SRF zwei. blue News tickert live.

