Nemo ist bereits unterwegs zum ESC 2024-Spektakel im schwedischen Malmö – per Autostopp. Für viele Reisende wäre diese Art zu reisen purer Stress, nicht so für Nemo.

che Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemo geht für die Schweiz mit dem Titel «The Code» an den Eurovision Song Contest 2024 nach Malmö in Schweden.

Statt mit dem Flugzeug zu fliegen, hat sich Nemo dazu entschieden, per Autostopp anzureisen. «Kurz abschalten vor all dem crazy Shit, der passieren wird», sagt Nemo zu SRF.

Nemo tritt am zweiten Halbfinale am 9. Mai auf. Das Finale findet am 11. Mai statt. Mehr anzeigen

In der Radiosendung SRF 3 «punkt CH» performt Nemo seinen Song «The Code» akustisch – und zieht danach los in Richtung Schweden. Malmö heisst das Ziel, das ESC-Abenteuer wartet dort.

Am 9. Mai steht das Halbfinale im Malmö an.

Doch statt per Flugzeug nach Schweden zu reisen, trampt Nemo per Autostopp nach Schweden – mit selbstgebasteltem Plakat. Vom SRF Radiostudio in Zürich bis nach Malmö sind es 1'238 Kilometer. In 13 Autostunden – ohne Stopp – zu erreichen.

Ein Stress für Nemo? Fehlanzeige. Im Gegenteil. Nemo erklärt die abenteuerliche Reise so: «Kurz abschalten vor all dem crazy Shit, der passieren wird», sagt Nemo zu «srf.ch». Die erste Route führte Nemo und seine Begleitung über Frankfurt in Richtung Hamburg.

Nemo: «Schön, das Vertrauen in fremden Menschen zu spüren»

Bisher läuft es für Nemo (24) rund, die getroffenen Menschen auf der langen Reise seien äusserst freundlich: «Es ist so schön, das Vertrauen in fremden Menschen zu spüren», gibt Nemo am Freitag Auskunft.

Zu trampen ist für Nemo Entschleunigung: «Es war von Anfang an klar, dass die letzten Tage vor dem ESC mir gehören. Anstatt drei Tage zu Hause herumzusitzen, wollte ich etwas machen. Es tut meinem Kopf einfach gut. Die Aktion macht Sinn im Unsinn.»

