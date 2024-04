Schweizer Auftritt am ESC: «Nemo sieht aus wie ein singender Flamingo» Am Montag probte Nemo zum ersten Mal in Malmö für den ESC mit Outfit, Bühnenbild und Lichtshow. Der Auftritt in einem weiss-rosa Mantel mit überlangen Kunstpelz-Haaren kommt mehrheitlich gut an. 30.04.2024

Am Montag probte Nemo zum ersten Mal in Malmö für den ESC-Auftritt mit Outfit, Bühnenbild und Lichtshow. Der Auftritt in einem weiss-rosa Mantel mit überlangen Kunstpelzhaaren kommt bei den Fans gut an.

Von Bruno Bötschi Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Countdown für den grössten Musikwettbewerb der Welt läuft: Die 68. Ausgabe des ESC findet vom 7. bis zum 11. Mai in Malmö, Schweden, statt.

Am Montag hatte auch die Schweiz ihren ersten ESC-Auftritt: Nemo absolvierte in der Malmö-Halle die ersten Probeauftritte und sang den Song «The Code» erstmals auf grosser Bühne.

blue News tickert am Donnerstag, 9. Mai, das zweite ESC-Halbfinal und am Samstag, 11. Mai, das ESC-Final live. Mehr anzeigen

Der Countdown für den grössten Musikwettbewerb der Welt läuft.

Nemo tritt für die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) am Donnerstag, 9. Mai 2024, 21 Uhr, im zweiten Halbfinal mit der Startnummer vier gegen 15 andere Teilnehmer*innen an.

Zu vergeben sind an diesem Abend zehn Plätze für das Final am Samstag, 11. Mai. Geht es nach den Quoten der Wettbüros, schafft Nemo den Einzug in den Final problemlos.

Und auch dort soll es gemäss den Buchmacher*innen ganz weit nach vorne gehen: Nemo und der Song «The Code» werden seit Wochen auf Platz eins geführt.

Nemo trägt einen weiss-rosa Mantel

Umso gespannter waren die Fans auf den ersten Auftritt von Nemo in der schwedischen Hauptstadt Malmö, dem Austragungsort des diesjährigen ESC.

Gestern Montag war es endlich so weit: Nemo absolvierte in der Malmö-Halle die ersten Probeauftritte und sang den Song «The Code» erstmals auf grosser Bühne:

«Welcome to the show, let everybody know

I'm done playing the game, I'll break out of the chains

You better buckle up, I'll pour another cup

This is my bohème, so drink it up, my friend ...»

Während der Probe konnten die Fans zudem einen ersten Blick auf das Kostüm erhaschen:

Nemo trägt einen weiss-rosa Mantel mit überlangen Kunstpelzhaaren, dazu Strumpfhosen und pelzige Stulpen. Wichtiges Element des Bühnenbildes ist zudem eine bewegliche, runde Plattform.

Ein pinker Eisbär, der auf einer schwarzen Eisscholle schwebt

Je nach Bühnenlicht scheint es, als surfe Nemo auf der Plattform. Oder ist es ein pinker Eisbär, der auf einer schwarzen Eisscholle davon schwebt? Oder eine singende Astronautin, die gegen ein UFO kämpft?

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und das ist gut so.

Ganz so einfach ist die bewegliche Plattform allerdings nicht zu handhaben. «Zu balancieren und immer zu wissen, was wo ist, ist herausfordernd», sagte Nemo nach den Proben. «Beim dritten Durchgang war ich aber drin.»

Ein Follower orakelt: «This is the winner of ESC 2024!»

Die Fans sind grossmehrheitlich begeistert vom ersten ESC-Probeauftritt von Nemo. Bereits nach wenigen Stunden wurde sein Post auf Instagram von über 27'000 Follower*innen gelikt.

Die mehr als 1000 Kommentare klingen zudem grossmehrheitlich positiv. «Winner, winner, winner. Yes, yes, yes», notiert eine Followerin. «Fantastisch 🔥🔥🔥🔥🔥», schreibt Sänger Michael von der Heide.

Und ein Fan orakelt: «This is the winner of ESC 2024🇨🇭🇨🇭🇨🇭!»

Natürlich gibt es aus Kritik. Eine Followerin schreibt: «Überbewertet.» Auch kommt das Kostüm nicht bei allen ESC-Fans gleich gut an. Ein Follower findet, der Mantel sehe gruselig aus. Und weiter: «Nemo sieht aus wie ein singender Flamingo»

Mehr Videos aus dem Ressort