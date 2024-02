Das Geheimnis ist gelüftet: Nemo wird für die Schweiz an den 68. Eurovision Song Contest ins schwedische Malmö reisen. Der Song des Bieler nicht-binären Musiktalents heisst «The Code».

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nemo reist in diesem Jahr für die Schweiz an den Eurovision Song Contest (ESC).

Die 68. Ausgabe des ESC findet vom 7. bis zum 11. Mai in Malmö, Schweden, statt.

« The Code» heisst der Song des 24-jährigen nicht-binären Musiktalents aus Biel. Mehr anzeigen

Was seit Tagen kolportiert wurde, ist nun definitiv: Nemo vertritt die Schweiz in diesem Jahr am Eurovision Song Contest (ESC). Dies bestätigten heute die Verantwortlichen vom Schweizer Fernsehen SRF.

Das 24-jährige Musiktalent aus Biel wird in Malmö, dem diesjährigen Austragungsort des ESC, seinen Song «The Code» zum Besten geben.

Nemo: «Der Weg zu mir selbst war ein schwieriger Prozess»

Der nicht-binäre Artist Nemo lebt seit einiger Zeit in Berlin. Mit dem Song «The Code» hat das Ausnahmetalent ein Musik-Kunstwerk geschrieben, das Rap, Drum 'n' Bass und Oper verbinden will.

Nemo sagt dazu: «In ‹The Code› geht es um die Reise, die ich mit der Realisation begann, dass ich weder ein Mann noch eine Frau bin. Der Weg zu mir selbst war für mich ein langer und oft schwieriger Prozess.»

Die Musik half Nemo in den letzten Jahren bei seiner Selbstfindung. Nicht-binäre Menschen identifizieren sich mit keinem spezifischen Geschlecht, fühlen sich in ihren Körpern weder als Mann noch als Frau.

Ihre Pronomen sind «They/Them», also die englischsprachige Plural-Form von «Sie/Sie», die keinem einzelnen Geschlecht zugeordnet ist.

Nemo tritt in grosse Fussstapfen

Die 68. Ausgabe des ESC findet vom 7. bis zum 11. Mai im schwedischen Malmö statt. Die Schweiz tritt im zweiten Halbfinal am 9. Mai 2024 an.

Nemo tritt dabei in grosse Fussstapfen: Nach einer längeren Durststrecke läuft es für die Schweizer Künstler*innen seit einigen Jahren beim Eurovision Song Contest wieder deutlich besser.

Im vergangenen Jahr reiste der Sänger Remo Forrer an den ESC in Liverpool. Mit dem Song «Watergun» qualifizierte er sich für den ESC-Final, wo er schlussendlich den 20. Platz belegte.

Marius Bear schaffte mit «Boys Do Cry» im Jahr 2022 den Einzug in den ESC-Final und landete dort auf dem 17. Platz.

Gjon's Tears war 2021 noch erfolgreicher mit «Tout l'univers» nach. Er gewann das Jury-Voting und landete mit den Zuschauerstimmen auf dem dritten Rang.

Und Luca Hänni holte 2019 mit seinem Lied «She Got Me» in Tel Aviv den vierten Platz und damit die beste Platzierung seit 1993.

Heute Abend kannst du auf blue News das Interview mit Nemo lesen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Remo Forrer nach dem ESC-Erfolg: «So ein Gefühl hatte ich noch nie in meinem Leben» Remo Forrer hat es in Liverpool ins Finale des Eurovision Song Contests geschafft. Wie er jetzt zu blue News sagt, fühlt er sich überglücklich – aber auch etwas übermüdet. 10.05.2023