Nemo eilt von einem spektakulären Auftritt zum nächsten – und wandelt immer mehr auf den Spuren von Lady Gaga. In London sang Nemo an diesem Wochenende «The Code» in einem riesigen, aufblasbaren Kleid.

Der 24-jährige Popstar aus Biel eilt von einem spektakulären Auftritt zum nächsten – und das nicht nur musikalisch, sondern auch modisch.

In London sang Nemo an diesem Wochenende «The Code» in einem riesigen, aufblasbaren Kleid vom Modelabel Harri. Mehr anzeigen

Seit Nemo den diesjährigen Eurovision Song Contest im schwedischen Malmö gewonnen hat, eilt er von einem spektakulären Auftritt zum anderen.

An diesem Wochenende sang Nemo eine achtminütige Version von «The Code» an der Royal Academy of Arts. Während des Auftritts an der berühmten Londoner Kunsthochschule trug der Popstar ein riesiges aufblasbares Latex-Kleid in der Farbe Weiss.

Nemo wird für den ESC-Sieg international gefeiert. Darüber hinaus beweist der 24-jährige Popstar aus Biel aber auch, wie Mode als eine Form der Selbstdarstellung und Kunst genutzt werden kann – etwas, dass einst auch Lady Gaga weltberühmt gemacht hat.

Pillai will die Grenzen des Designs sprengen

Der Auftritt von Nemo in London war Teil einer Modeshow vom Label Harri. Gründer und charismatischer Kopf hinter Harri ist Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai.

Der britische Designer mit Wurzeln in Indien ist bekannt für seine futuristischen und surrealistischen Designs.

Im vergangenen Jahr sorgt er für Furore, als er Sänger Sam Smith für die Verleihung der Brit Awards in einen federnden Latexanzug einkleidete. Pillai sagt, er wolle die Grenzen des Designs sprengen.

Grenzen sprengt der Modemacher auch mit seiner neuesten Kreation: Nemo soll in London sogar im grössten aufblasbaren Kleid aller Zeiten aufgetreten sein.

Über 300 Stunden Handarbeit und die Mitarbeit von sechs Personen waren laut Pillai nötig, um das monumentale Kostüm zu erschaffen.

Nemos Kleid steht aktuell nicht zum Verkauf. Im Webshop von Harri gibt es aber diverse ähnliche Modelle aus Latex zu erstehen. Eine Jacke im gleichen Stil wird etwa für 5000 Franken angeboten.

Nemo: «Ich werde von deinem Mut inspiriert bleiben»

Pillai und Nemo scheinen gleichermassen begeistert zu sein über die Zusammenarbeit.

«Danke für einen unvergesslichen Tag. Was für eine Ehre, dein grösstes aufblasbares Kleid tragen zu dürfen. Ich werde für immer von deinem Mut inspiriert bleiben», schreibt Nemo auf Instagram.

Derweil Pillai auf seinem Account notiert: «Es gibt keine Worte, die meine grosse Dankbarkeit gegenüber Nemo beschreiben könnten. Nemo bringt neues Leben und viel Energie in unsere Arbeit ... Diese Zusammenarbeit mit dir wird wirklich unvergesslich sein.»

Bei den Fans kommt Nemos aufgeblasener Auftritt ebenfalls gut an an. Von «atemberaubend» über «wunderschön und magisch» bis «wow, das ist unglaublich» lauten die Bewertungen.

Ach, und einen Kosenamen haben die Follower*innen für Nemos Outfit auch schon gefunden: «The Dumpling Dress».

