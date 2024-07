Nemo am Gurtenfestival: «Ich spüre unglaublich viel Druck» Nemo spielt am Donnerstagabend auf der Waldbühne. Vor dem Konzert am Gurtenfestival wirft Nemo mit blue Music einen Blick zurück auf das Jahr 2016 und wie alles anfing. 18.07.2024

Die Schweizer ESC-Sensation Nemo geht 2025 auf Europatournee und macht in mehr als 20 Städten Halt. Der neueste Tourstopp ist in Kiew. Dies trotz Reisewarnung des Bundes.

Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach dem sensationellen Sieg am ESC 2024 in Malmö geht Nemo 2025 auf Europa-Tour.

Die «Break the Code»-Tour hält in mehr als 20 europäischen Städten.

Das erste Konzert ist in Kiew geplant. Dies, obschon das Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) vor Reisen in die ukrainische Metropole warnt. Mehr anzeigen

Nach Nemos sensationellem Sieg am ESC 2024 im schwedischen Malmö geht das Ausnahmetalent 2025 auf Europa-Tour.

In über 20 Städten wird die «Break the Code»-Bühnenshow zu sehen sein.

Nemos Tourauftakt hat es in sich: Das erste Konzert soll laut diversen Medien am 7. März 2025 in der ukrainischen Hauptstadt Kiew stattfinden. Dies, obwohl Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) vor Reisen in die ukrainische Metropole warnt.

Nemo kündigt den besonderen Gig auf Social Media an, schreibt «blick.ch». Nemo schrieb auf Instagram: «Ich könnte nicht dankbarer sein, das Land zu besuchen und mit euch allen zu singen.» Dieser besondere Auftritt bedeute dem Ausnahmetalent viel.

Nemo hat sich am ESC mit den ukrainischen Teilnehmerinnen Alyona Alyona (33) und Jerry Heil (28) blendend verstanden. Nemo coverte ihren Song.

Nemos Tournee führt das Bieler Talent unter anderem nach Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien, Irland und Polen.

Die Tour-Premiere in Kiew wurde bisher nicht vom Management bestätigt.

