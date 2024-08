Der US-amerikanische Rapper Macklemore tritt am Samstag am Zürich Openair auf – er geniesst schon jetzt seine Zeit in der Schweiz. Rolf Vennenbernd/dpa

US-Musiker Macklemore hatte einen Haarschnitt nötig und geht spontan bei einem Zürcher Barbershop vorbei. Der Rapper tritt am Samstag am ZOA auf und hat dahin Zeit, sich die Stadt anzuschauen.

fts Fabian Tschamper

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen US-Rapper Macklemore genoss einige Tage vor seinem Auftritt beim Zürich Openair die Stadt Zürich und liess sich spontan bei einem lokalen Barbershop die Haare schneiden.

Der Inhaber von «Finest Barbers» war überrascht von Macklemores Besuch und lobte den Rapper auf TikTok für seine Bodenständigkeit und freundliche Art.

Als Dank für den kostenlosen Haarschnitt schenkte Macklemore dem Barber drei Gästepässe für seinen Auftritt am Festival. Mehr anzeigen

Ob das nur in der Schweiz für ihn möglich ist? US-Rapper Macklemore ist schon ein paar Tage vor seinem Headliner-Auftritt am Zürich Openair in der Schweizer Stadt zugegen – und fährt scheinbar mit dem E-Trotti gemütlich durch die Gassen.

Als ihm nach einem Haarschnitt zumute ist, läuft der 41-Jährige spontan bei «Finest Barbers» in den Laden. Sehr zur Überraschung vom Chef Engels Rodriguez. Der schreibt auf TikTok: «Was für eine schöne Seele, chillige Vibes, geerdeter Geist. Gesegnet, dich bei ‹Finest Barbers› begrüssen zu dürfen.»

Zu «20 Minuten» sagt der Barber zum Besuch des Superstars: «Er fuhr alleine mit einem E-Trotti an meinem Laden vorbei und fragte nach einem Haarschnitt – es war reiner Zufall, dass er bei mir landete.» Sogar als Rodriguez noch mit einem anderen Kunden beschäftigt war, wartete Macklemore bis er an der Reihe war.

Der Chef des Barbershops habe ihn zudem trotz Baseball-Cap und Sonnenbrille sofort erkannt. Er habe sich mit dem Rapper unterhalten, jener wollte etwa wissen, was er in Zürich so unternehmen könne. Bis zu seinem Auftritt am Festival dauert es ja noch einige Tage.

Für den «Highfade»-Haarschnitt wollte Rodriguez vom Rapper ausserdem kein Geld, Macklemore schenkte ihm daraufhin drei Gästepässe für seinen Auftritt am ZOA. Generell hatte er einen sehr positiven Eindruck vom Amerikaner, er sei sehr «nett und interessiert».

