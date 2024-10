Stars wie Robbie Williams und Sharon Osbourne fordern nach Paynes Tod mehr Mitgefühl Liam Payne war am Mittwoch in Buenos Aires beim Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels gestorben. Bild: Keystone/Photo by Charles Sykes/Invision/AP Fans trauern vor dem Hotel in Buenos Aires. Bild: dpa Reality-TV-Star Sharon Osbourne macht dem Musikbusiness nach Liam Paynes Tod schwere Vorwürfe. Bild: Kathy Hutchins/ZUMA Wire/dpa Robbie Williams sagt: «Ich hatte mit 31 auch noch meine Dämonen.» Jetzt fordert der britische Popstar mehr Mitgefühl für den toten Sänger Payne. Bild: dpa Stars wie Robbie Williams und Sharon Osbourne fordern nach Paynes Tod mehr Mitgefühl Liam Payne war am Mittwoch in Buenos Aires beim Sturz aus dem dritten Stock eines Hotels gestorben. Bild: Keystone/Photo by Charles Sykes/Invision/AP Fans trauern vor dem Hotel in Buenos Aires. Bild: dpa Reality-TV-Star Sharon Osbourne macht dem Musikbusiness nach Liam Paynes Tod schwere Vorwürfe. Bild: Kathy Hutchins/ZUMA Wire/dpa Robbie Williams sagt: «Ich hatte mit 31 auch noch meine Dämonen.» Jetzt fordert der britische Popstar mehr Mitgefühl für den toten Sänger Payne. Bild: dpa

Die Branche ist nach Liam Paynes Tod schwer erschüttert. Neben Beileidsbekundungen wird aber auch Kritik am Druck auf viele Künstler laut. Sharon Osbourne macht der Industrie Vorwürfe.

sda, che dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Liam Payne, ehemaliger One-Direction-Star, ist im Alter von 31 Jahren nach einem Sturz aus einem Hotel in Buenos Aires verstorben.

Prominente wie Sharon Osbourne und Robbie Williams kritisieren die mangelnde Unterstützung der Musikindustrie und fordern mehr Mitgefühl und Achtsamkeit.

Ed Sheeran, Oritsé Williams und Niall Horan trauern um Payne und betonen die schwierigen Herausforderungen, denen Künstler im Rampenlicht ausgesetzt sind. Mehr anzeigen

Das Musikbusiness ist tief erschüttert von der Todesnachricht des ehemaligen One-Direction-Stars Liam Payne (31).

Auch Reality-TV-Queen Sharon Osbourne (72) trauert um den Sänger. Sie postet auf Instagram ein herzzerreissendes Abschiedsstatement – und erhebt schwere Vorwürfe.

Sharon Osbourne schreibt: «Liam, mein Herz schmerzt. Wir haben dich alle im Stich gelassen. Wo war diese Branche, als du sie gebraucht hast? Du warst noch ein Kind, als du in eine der härtesten Industrien der Welt eingetreten bist. Wer stand an deiner Seite? Ruhe in Frieden, mein Freund.»

Auch Robbie Williams (50) hat sich geäussert. Williams hat nach Paynes Tod mehr Mitgefühl für Freunde und Familie, aber auch für Fremde gefordert. Man wisse einfach nicht, was in anderen Menschen vorgehe, schrieb der britische Popstar bei Instagram.

«Ich hatte mit 31 immer noch meine Dämonen», betonte der ehemalige Take-That-Sänger mit Blick auf Paynes Alter. Auch Williams war als Mitglied einer Boyband auf einen Schlag weltweit berühmt geworden, als er ein Teenager war.

Der britische Sänger Payne war am Mittwochnachmittag aus dem dritten Stock eines Hotels in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gestürzt und gestorben.

«Als Individuen haben wir jedoch die Macht, uns selbst zu ändern. Wir können freundlicher sein. Wir können empathischer sein», schrieb Williams («Let Me Entertain You»). «Wir können zumindest versuchen, mitfühlender zu sein zu uns selbst, unserer Familie, unseren Freunden, Fremden im Leben und Fremden im Internet.»

Ed Sheeran: «Mir fehlen die Worte»

Der britische Sänger Oritsé Williams, der Ende der 2000er-Jahre mit der Boyband JLS bekannt wurde, forderte in der BBC mehr Sorgfaltspflicht von der Musikbranche.

Der britische Sänger Oritsé Williams trauert auch um Musikstar Liam Payne. Instagram

Man brauche ein dickes Fell, wenn man im Rampenlicht stehe. Er habe selbst Probleme gehabt. «Und ich habe das Gefühl, dass es bei Liam genauso ist. Er hatte natürlich eine wunderbare Familie, aber man ist da draussen allein in dieser verrückten, verrückten Welt, in der es viele Geier gibt.»

Popstar Ed Sheeran rief seine Fans in einem Instagram-Beitrag dazu auf: «Mir fehlen die Worte. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Liebsten. Jede Erinnerung, die ich an ihn habe, ist eine schöne. Seid freundlich. X.» Er habe grossartige Erinnerungen an Payne, dessen Tod sei herzzerreissend.

Paynes ehemaliger Bandkollege bei One Direction, Niall Horan, zeigte sich erschüttert. Payne war zu einem Konzert von Horan nach Buenos Aires gereist. «Ich wusste leider nicht, als wir uns verabschiedet und umarmt hatten, dass es ein Abschied für immer sein würde», schrieb Horan bei Instagram.

