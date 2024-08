«Bier zum Zmorge ist auch wie Brot»: Sätze, für die Du dich am Gampel nicht schämen musst Es gibt Sätze, die sollten besser unausgesprochen bleiben. Nicht so am Openair Gampel: blue Music Host Bettina Bestgen hat das gesagt, was sonst Stirnrunzeln auslöst. Das Resultat siehst du im Video. 15.08.2024

dmu Dominik Müller

«Mier ischt hittu tschitter», «tüo de nid gad zgidannt triichu» oder «ich hä appa Pfiifoltre im Büch»: Wer sich als Nichtwalliser am Openair Gampel umhört, vernimmt bisweilen Sätze, die nicht einfach zu verstehen sind.

Aber auch als «Üsserschwiizer» kann man sich hier zum Glück bestens verständigen – und wie: Am Gampel stossen nämlich Sätze, die an mach anderen Orten wohl ein Augenrollen auslösen, auf viel Toleranz.

«Bier zum Zmorge ist auch wie Brot», ist am Sonntagsbrunch mit der Familie wohl eine Aussage, die man besser für sich behält. Und auch ein Panaché als «Softgetränk» zu bezeichnen, das man «bei uns schon in der Kita trinkt», wird ausserhalb des Festivalgeländes wohl zumeist ein Stirnrunzeln auslösen.

Am Openair Gampel sind solche Sätze indes völlig okay – auch wenn zugegebenermassen das Klischee der saufenden, feierwütigen Menge bedient wird. Aber an vier Tagen im Jahr soll dies erlaubt sein. blue Music Host Bettina Bestgen hat den Selbstversuch gewagt und auf dem Gelände Sätze ausgesprochen, für die man sich hier nicht schämen muss. Welche das sind, siehst du im Video.

Und übrigens: Auch heute überträgt blue Music ein ausgewähltes Konzert vom Openair Gampel. Die Show kannst du am Freitagabend, 21.15 Uhr, im Free-TV auf blue Zoom und im Stream auf blue News schauen und hören.