Umfrage um 4.30 Uhr in der Früh: So philosophisch antworten Festivalgänger auf Sinnfragen

Was ist der Sinn des Lebens? Um 4.30 Uhr nach einer Partynacht schwierig zu beantworten. blue Music Host Bettina Bestgen hat sich am Openair Gampel in die Menge gewagt. Im Video siehst und hörst du die Antworten.

16.08.2024