So sieht eine Suite in einem Zermatter Luxushotel aus

Prunk und Zermatt passen zusammen wie Topf und Deckel. Da kann eine Übernachtung schon einmal teuer werden. Im Video erhältst du einen exklusiven Einblick in eine der edelsten Suiten eines Luxushotels.

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Übernachtung in einem Hotel kann im Walliser Bergdorf nicht nur während des Zermatt Unplugged ins Geld gehen.

blue Music bekam Zugang zu einer besonders edlen Suite im Design & Boutique Hotel «BEAUSiTE» gewährt.

Im Video erhältst du einen exklusiven Einblick, was ein solch prunkvolles Zimmer alles bietet und erfährst vom Hoteldirektor, wie viel Gäste dafür bezahlen müssen. Mehr anzeigen

Zermatt Unplugged 2024 Das Zermatt Unplugged findet vom 9. bis 13. April 2024 im Wallis statt. Mit dabei sind Birdy, James Arthur, Gregory Porter und viele mehr. Das Beste: Auch dieses Jahr überträgt blue Music wieder ausgewählte Konzerte aus Zermatt live im Stream! Auf der Zermatt-Unplugged-Festivalseite findest du alle News rund um Shows, Stars und Musik. Hanna Büker Atance for Zermatt Unplugged

Zermatt ist der wohl mondänste Skiort der Schweiz. Das liegt natürlich nicht zuletzt am helvetischen Paradeberg, dem Matterhorn, der mit seinen 4478 Meter über allem thront – und Tourist*innen aus aller Welt eint. So sind beim Flanieren durch die Gassen des Dorfs die verschiedensten Sprachen zu vernehmen.

Und wenn sich am Zermatt Unplugged auch noch Tourismus und Musik kreuzt, ist im Walliser Bergdorf erst recht viel los. Eine Studie des Instituts für Tourismuswirtschaft der Hochschule Luzern kommt zum Schluss, dass Zermatt dank dem Festival rund 24’000 Buchungen generiert.

Ein günstiges Angebot für eine Übernachtung zu finden, ist in einem Luxusort wie Zermatt keine einfache Aufgabe. Wer aber bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, der wird mit Sicherheit fündig, die Auswahl an Luxussuites ist gross.

So findet sich zum Beispiel im Design & Boutique Hotel «BEAUSiTE» eine Suite der Extraklasse. «Dieses Zimmer kostet 1500 bis 2500 Franken pro Nacht», verrät Roman Codina, Direktor des Hotels, im Gespräch mit blue Music Host Annina Frey. Im Video erhältst du einen exklusiven Einblick, was besonders gut betuchte Gäste für ihr Geld in der sogenannten Tower Spa Suite bekommen.