Taylor Swift erfüllte krebskranker Scarlett (9†) den letzten Wunsch

Taylor Swift erfüllte krebskranker Scarlett (10†) den letzten Wunsch Im April starb die neunjährige Scarlett Oliver an einem Tumor. Kurz vor dem viel zu frühen Tod des Mädchens, erfüllte sich einer ihrer grössten Wünsche: Taylor Swift schenkte ihr einen Hut. 30.04.2024

Im April starb die neunjährige Scarlett Oliver an einem Tumor. Kurz vor dem viel zu frühen Tod des Mädchens erfüllte sich einer ihrer grössten Wünsche: Sängerin Taylor Swift schenkte ihr ihren schwarzen Hut.

Am 28. April starb im australischen Perth Scarlett Oliver – nur wenige Tage vor ihrem zehnten Geburtstag.

Die kleine Scarlett war ein bekennender Swiftie, also ein Fan von Sängerin Taylor Swift.

Kurz vor dem viel zu frühen Tod des Mädchens erfüllte sich einer ihrer grössten Wünsche: Während des Konzertes von Swift in Sydney holte die Sängerin Scarlett auf die Bühne und schenkte ihr einen Hut. Mehr anzeigen

Am 28. April starb Scarlett Oliver – nur wenige Tage vor ihrem zehnten Geburtstag am 7. Mai.

Das Mädchen aus dem australischen Perth litt an einem hochgradig bösartigen Gliom. Gliom‎e sind Tumor‎e des Zentralnervensystem‎s.

Erst im vergangenen Oktober hatte ihre Familie die schreckliche Diagnose erhalten. Die Ärzte glaubten anfänglich, dass Scarlett noch ein- bis anderthalb Jahre zu leben habe.

Scarletts Vater: «Nichts wird wieder so sein wie zuvor»

Doch dann postete Vater Paul Oliver vor ein paar Wochen die Nachricht vom viel zu frühen Tod seiner Tochter auf Instagram:

«Mein Engel, so stark, so mutig, so schön. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor.»

Wie nun das Online-Newsportal RTL schreibt, wurde der kleinen Scarlett kurz vor ihrem Tod jedoch noch einer ihrer grossen Träume erfüllt.

Das Mädchen durfte beim Konzert von Taylor Swift im vergangenen Februar in Sydney auf die Bühne. Dabei sah es anfänglich nicht danach aus, also komme es zu einem Treffen zwischen den zwei Frauen.

«Nein, es ist nicht möglich, Taylor Swift zu treffen»

Aber fangen wir vorne an: Scarlett Oliver war ein bekennender Swiftie, also ein Fan von Sängerin Taylor Swift.

Das Problem von Familie Oliver: Die Tickets für das Konzert der Sängerin in Sydney konnten sie sich nicht leisten.

In der Folge wandte sich die Familie an eine Organisation, die die Herzenswünsche schwerkranker Kinder erfüllt. Die Antwort? «Nein, es ist nicht möglich, Taylor Swift zu treffen.»

In der Folge schafften es die Olivers mithilfe der sozialen Medien und anderen Swifties, doch noch Tickets für das Konzert in Sydney zu kaufen.

«Taylor, darf ich den ‹22›-Hut haben?»

Aber diese Geschichte wird noch schöner: Scarletts allergrösster Wunsch war, die Sängerin live zu treffen und ihren legendären schwarzen Hut geschenkt zu bekommen.

Es gehört zu Taylor Swifts Bühnen-Ritualen, dass sie, während sie auf der Bühne den Song «22» performt, ihren Hut an einen ihrer Fans verschenkt.

Deshalb bastelte Scarlett Oliver vor dem Konzert ein Plakat, auf dem geschrieben stand: «Taylor, darf ich den ‹22›-Hut haben?»

Am Konzert in Sydney passierte dann das Wunder, welches sich das Mädchen so sehr gewünscht hatte.

Scarlett wurde während dem Song «22» tatsächlich zur Bühne geholt. Dort bekam sie nicht nur den schwarzen Hut von Taylor Swift geschenkt, bekam einen Handkuss und wurde von ihr auch fest in die Arme genommen.

