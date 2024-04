US-Superstar Taylor Swift wird am 27. und 28. Juli im Olympiastadion in München auftreten. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Ein echter Taylor-Swift-Fan kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, den US-Superstar live zu erleben. Erste Konzertgänger*innen haben in München ein Schlangensystem gebildet, 15 Wochen vor ihrem Gig.

Carlotta Henggeler Carlotta Henggeler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ende Juli 2024 wird US-Superstar Taylor Swift zweimal im Münchner Olympiastadion auftreten.

Doch schon jetzt haben Hardcore-Fans, sogenannte Swifties, ein Schlangensystem gebildet für ihre Konzerte, 15 Wochen vor den Shows.

Ende 2023 starb ein weiblicher Fan während Taylor Swifts Konzert in Rio de Janeiro (Brasilien) an Herz-Kreislauf-Versagen. Im Stadion herrschten Temperaturen über 40 Grad. Mehr anzeigen

Noch sind die zwei Konzerte von Taylor Swift in München in weiter Ferne. Am 27. und 28. Juli hält der Popstar mit ihrer «Eras Tour» im Olympiastadion.

Doch jetzt schon haben Fans ein Schlangensystem gebildet, um sich gute Plätze zu sichern, berichtet «20min.ch». Ganze 15 Wochen vor dem ersten Konzerttermin.

Tiktoker Ally zeigt sich auf Social Media beim Anstehen vor dem Stadion. Der deutsche Swiftie behauptet, es existiere eine Liste, auf die man sich eintragen könne. Ein «Orga-Team» bestimme danach, welcher Fan welchen Platz genau bekomme. Ally zeigt im Video, wie er sich nach dem Eintragen eine Nummer auf die Hand notiert.

Ob das Pre-Platzierungssystem wirklich existiert, eine Insiderinformation ist oder ein privater Jux, das ist bisher unklar.

Taylor Swift kommt 2024 auch in die Schweiz

Der Popstar hält diesen Sommer auch in Zürich mit ihrer «The Eras Tour». Taylor Swift wird am 9. und 10. Juli im Letzigrund auftreten. Die Tickets gingen weg wie warme Brötli.

Der Konzertfilm der 14-fachen Grammy-Preisträgerin gibt's exklusiv auf Disney+ (im blue SuperMax-Paket enthalten) zum Streamen. Das Filmerlebnis «Taylor Swift – The Eras Tour» unter der Regie von Sam Wrench spielte weltweit mehr als 260 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.

Mehr Videos aus dem Ressort