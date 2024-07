Thomas Brückner, besser bekannt als DJ Tomcraft, während eines Auftritts im Jahr 2009. Bild: Imago stock&people

DJ Tomcraft, bürgerlich Thomas Brückner, ist im Alter von nur 49 Jahren gestorben. Die deutsche Techno-Legende starb am Montag, wie seine Familie mitgeteilt hat. Eine Todesursache wurde nicht genannt.

Er prägte die deutsche Techno-Szene wie kaum ein anderer Musiker: DJ Tomcraft, bürgerlich Thomas Brückner, ist am Montag im Alter von nur 49 Jahren gestorben.

Die Familie des Musikers teilte die Nachricht des Todes in einem emotionalen Statement auf Tomcrafts Instagram-Account.

Die Familie des Musikers teilte die Nachricht des Todes in einem emotionalen Statement auf Tomcrafts Instagram-Account.

«Schweren Herzens müssen wir euch mitteilen, dass am 15. Juli 2024, unser geliebter Vater und Ehemann verstorben ist», heisst es in der Mitteilung.

Grosse Trauer in der internationalen Techno-Szene: Musiker Thomas Brückner, besser bekannt unter seinem DJ-Namen Tomcraft, ist am Montag dieser Woche gestorben.

Wie seine Familie am Dienstag auf seinem offiziellen Instagram-Kanal bekannt gab, verstarb der DJ und Produzent am 15. Juli. Eine Todesursache wird in dem Post nicht genannt. Brückner wurde nur 49 Jahre alt.

Und weiter: «Wir werden dich für immer in unseren Herzen tragen und dich lieben, bis wir wieder vereint sind. Mit freundlichen Grüsssen, deine Familie. Bine, Max, Amelie und Sophie.»

«Loneliness» sogar in England an der Spitze der Charts

Mitte der 1990er-Jahre wurde DJ Tomcat in der Techno-Szene international bekannt. Seine erste Platte, «This is No House», veröffentlichte er im Jahr 1995.

Sein grösster Hit «Loneliness» erschien sieben Jahre später und schaffte es sogar in Grossbritannien an die Spitze der Charts. Insgesamt vier Alben brachte DJ Tomcat in seinem Leben heraus. Die vier Platten erschienen alle innerhalb von nur sechs Jahren.

Auf der Berliner Loveparade legte Tomcat im Jahr 2003, also vor 21 Jahren, vor über 1,3 Millionen tanzenden Menschen auf.

Sein Freund und Weggefährte Westbam, ebenfalls ein Pionier der elektronischen Musik, schreibt auf seinem Instagram-Account:

«Unser guter Freund DJ Tomcraft ist im Alter von nur 49 Jahren verstorben. [...] Es ist wirklich herzzerreissend. Ruhe in Frieden, Bruder.»

