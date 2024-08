Milky Chance am Gampel: «Wir müssen mehr über den Tod reden» Die Indie-Band Milky Chance hat mit Songs wie «Stolen Dance» über eine Milliarde Abrufe auf Spotify. Mit blue Music Host Bettina Bestgen hat das Duo unter anderem über als Brad Pitt verkleidete Affen gesprochen. 17.08.2024

dmu Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die deutsche Erfolgsband Milky Chance ist am Samstag am Openair Gampel aufgetreten.

Vor dem Konzert hat sich das Duo Clemens Rehbein und Philipp Dausch mit blue Music Host Bettina Bestgen getroffen.

Das Gespräch kannst du dir im Video ansehen und -hören. Mehr anzeigen

«Tanzbare Melancholie», hat Sänger Clemens Rehbein einst die Musik von Milky Chance beschrieben. Die Schilderung passt: Die deutsche Band hat es geschafft, mit ihrem Mix aus Folk und Electronica einen unverwechselbaren Stil in den internationalen Charts zu etablieren.

Openair Gampel Das Openair Gampel findet 2024 vom 15. bis 18. August im Wallis statt. Mit The Offspring, Deichkind und Alan Walker und mehr ist «iischi Party» garantiert. Das beste für alle Daheimgebliebenen? blue Music überträgt wieder ausgewählte Konzerte live! Alle Infos gibts auf der Gampel-Openair-Page. zVg

Der Durchbruch gelang bereits mit der Debütsingle: «Stolen Dance» hat seit der Veröffentlichung 2013 mehr als 1,5 Milliarden Streams auf Spotify generiert.

In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte die Band vier von der Kritik gefeierte Studioalben, spielte ausverkaufte Konzerte auf der ganzen Welt, trat in fast jeder Late-Night-Fernsehshow auf und spielte auf legendären Festivals vom Coachella über das Lollapalooza.

Am Samstag haben Milky Chance dem Openair Gampel einen Besuch abgestattet und eine mitreissende Show geliefert. Vor dem Konzert haben sie im blue Music Studio vorbeigeschaut.

Mit blue Music Host Bettina Bestgen sprechen die Band-Gründer Clemens Rehbein und Philipp Dausch über die Relevanz von Humor, diskutieren, ob sie lieber eine Schlange im Bett oder eine Spinne unter dem Pullover hätten und stellen sich gemeinsam einen als Brad Pitt verkleideten Affen vor. Du bist verwirrt? Dann schau dir jetzt das Video an.

Übrigens: Das Konzert von Milky Chance am Openair Gampel kannst du dir in der blue Music Mediathek und bis am 24. August im Replay auf blue Zoom anschauen.