Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sollen sich an diesem Wochenende das Jawort geben. Bild: Jose Breton / IMAGO / NurPhoto

Seine letzte Hochzeit feierte er in der Schweiz, am kommenden Wochenende werden sich Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro in Italien das Jawort geben. Drei Tage sollen die Feierlichkeiten andauern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Noch an diesem Wochenende sollen Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro sich das Jawort geben.

Beckers dritte Hochzeit wird in einem italienischen Nobelort stattfinden.

2009 hatte er seine zweite Ehefrau Lilly Becker in St. Moritz geheiratet.

Damals wie heute zogen sich die Feierlichkeiten über drei Tage. Mehr anzeigen

Sie sind zusammen durch dick und dünn gegangen, nun geben sie sich das Jawort: Als Boris Becker eine Haftstrafe wegen Insolvenzvergehen in Grossbritannien absitzen musste, bot ihm seine Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro Halt. Am kommenden Wochenende werden die beiden heiraten. Für den ehemaligen Tennis-Profi ist es die dritte Ehe.

Seine zweite Hochzeit mit Ex-Ehefrau Lilly Becker hatte der 56-Jährige 2009 in der Schweiz gefeiert: Die Feierlichkeiten fanden im Kurort St. Moritz statt. Drei Tage dauerte das Fest, das mit einem Brunch in den Alpen gekrönt wurde, an.

Auch dieses Mal soll drei Tage lang gefeiert werden. Wie das deutsche Magazin «Bunte» berichtet, soll der Startschuss für die Feier bereits am heutigen Freitag fallen.

Italien statt Schweiz

150 Gäste werden demnach erwartet. Die Ehe wird diesmal jedoch nicht in der Schweiz geschlossen werden. Becker und de Carvalho Monteiro haben sich stattdessen für den italienischen Ort Portofino entschieden.

Angeblich soll die Trauung am morgigen Samstag stattfinden, bevor die Feier in ein Luxushotel verlegt werden soll.

Wie auch im Fall von St. Moritz handelt es sich bei Portofino um einen vor allem bei Prominenten beliebten Nobelort, der etwa schon von der legendären Schauspielerin Elizabeth Taylor und Rockstar Rod Stewart besucht wurde. Letzterer feierte hier 2007 ebenfalls eine Hochzeit.

Die Exklusivrechte an Bildern von der Hochzeit soll Becker wie bereits 2009 verkauft haben, diesmal wohl an eine Bildagentur.