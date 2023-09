Am Wochenende besuchte Boris Becker die Fashion Week in Mailand. Er wurde dabei nicht nur von seiner Partnerin Lilian de Carvalho Monteiro begleitet, sondern auch von Sohn Elias und dessen Freundin.

Auch Boris Beckers Sohn und seine Freundin Yasmine waren mit dabei.

Was für ein Familien-Schnappschuss, den Boris Becker auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht.

Am Freitag besuchte er in Mailand die «Boss»-Show für die Frühjahrskollektion der Fashion-Show – und wurde dabei mit seinen Liebsten fotografiert. «Wenn man in Mailand ist ... ein Abend mit der Familie» schrieb er dazu.

Auf dem Bild sind Boris Becker und Lilian und eine weitere Freundin des Paares zu sehen – daneben sitzen Yasmine und Sohn Elias.

Boris Becker zählt Freundin seines Sohnes zur Familie

Anfang September feierte Elias mit ihr bereits seinen Geburtstag. Und Boris Becker scheint die Uni-Absolventin schon jetzt ganz fest zur Familie zu zählen.

Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker am Wochenende an der Fashion-Week in Mailand. IMAGO/ABACAPRESS

Boris Becker lebt mit Lilian in Italien

Da Boris und Lilian inzwischen Mailand als ihren Lebensmittelpunkt gewählt haben, passte der Besuch von Elias und Yasmine und der gemeinsame Ausflug zur Fashion-Week natürlich perfekt.

Für die Becker-Männer läuft es es Liebestechnisch gerade also ziemlich rund. Laut der «dpa» soll Lilly Becker nach Angaben des Anwalts von Boris Becker nun auch in eine Scheidung vom früheren Tennisprofi eingewilligt haben.

Das bedeutet – bald könnte sich Boris Becker mit Lilian de Carvalho Monteiro gar offiziell verloben.

