Leonardo DiCaprio datet vorwiegend Frauen unter 26. (Archivbild) Keystone

Am vergangenen Freitag feierte Leonardo DiCaprios Freundin Vittoria Ceretti ihren 26. Geburtstag. Ein Wendepunkt im Liebesleben des Schauspielers. Bisher hatte DiCaprio eine deutliche Präferenz für Partnerinnen unter 26 Jahren.

jke Jenny Keller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Leonardo DiCaprios Freundin Vittoria Ceretti hat kürzlich ihren 26. Geburtstag gefeiert, was seine übliche Dating-Grenze von 25 Jahren überschreitet.

Das Internet hat auf diesen Bruch seiner bekannten Dating-Regel mit vielen Kommentaren und Spekulationen reagiert.

«DiCaprios Anziehungsmuster ist sehr begrenzt», vermutet Sexualtherapeutin Dania Shiftan

DiCaprios Dating-Muster könnte tiefere psychologische Ursachen haben. Mehr anzeigen

Leonardo DiCaprio (49) ist bekannt für seine Vorliebe für jüngere Frauen, die von Beruf Model sind. Und: Bislang beendete er Beziehungen, sobald seine Freundinnen das 25. Lebensjahr erreichten.

Doch wie «Blick» berichtet, hat seine derzeitige Partnerin, das italienische Supermodel Vittoria Ceretti, am vergangenen Freitag ihren 26. Geburtstag gefeiert.

Dieser Umstand stellt eine Ausnahme in DiCaprios Liebesleben dar. Ob Ceretti die Kerzen auf ihrem Geburtstagskuchen mit einem mulmigen Gefühl ausblies?

«Leute, sie ist 26 Jahre alt ...»

In einem Instagram-Post drückte sie zwar ihre Freude aus: «Glücklich, dankbar, im Himmel und ein Jahr älter.» Ob DiCaprio den besonderen Tag allerdings (noch) mit ihr gefeiert hat, bleibt unklar. Seit ihrem ersten öffentlichen Auftritt im August letzten Jahres bei einem Eis-Date sind die beiden häufig zusammen zu sehen – vor allem auf Partys.

Vittoria Ceretti feiert ihren 26. Geburtstag auf Instagram mit der Caption: «happy, grateful, in heaven and a year older 🎂💘» Source: Instagram vittoria

Die ungewöhnliche Altersgrenze in DiCaprios Beziehungen blieb in den sozialen Medien nicht unbemerkt. Unter Cerettis Geburtstags-Post häuften sich Kommentare wie: «Leute, sie ist 26 Jahre alt. Ihr wisst, was das heisst ...» und «Ein Jahr älter heisst Abschied von DiCaprio.»

DiCaprio hat begrenztes Anziehungsmuster

Sexualtherapeutin Dania Schiftan gibt der «Schweizer Illustrierten» eine mögliche Erklärung für DiCaprios Muster: «Aus sexologischer Sicht könnte es sein, dass Leonardo DiCaprio sich zu Frauen in einem bestimmten Alter hingezogen fühlt. Dieses Anziehungsmuster ist bei ihm sehr begrenzt.»

Manche Menschen entwickeln im Laufe der Zeit ein breiteres Anziehungsspektrum, während andere, wie DiCaprio, an engen Mustern festhalten.

Schiftan führt weiter aus, dass bei DiCaprio möglicherweise das erotische Interesse schwindet, sobald seine Partnerinnen ein gewisses Alter überschreiten. Dies könnte dann das Ende der Beziehung bedeuten.

Solche Verhaltensmuster sind nicht selten, und Betroffene suchen oft therapeutische Hilfe, um diese zu ändern. «Diese Männer möchten ihr Verhalten ändern, da sie sich nicht alle drei bis fünf Jahre eine neue Partnerin suchen wollen», erklärt die Expertin.

Steht schon bald die Trennung bevor?

Ob und wie unzufrieden Leonardo DiCaprio heute mit seiner Situation ist, bleibt Spekulation. Vor einem Jahr berichtete blue News, der Schauspieler wolle sein Dating-Verhalten überdenken.

Steckt hinter seinem Verhalten denn womöglich ein tieferliegender psychologischer Grund? «Es könnte letztlich alles möglich sein: frühere Traumata, andere psychologische Probleme oder schlicht eine blöde Gewohnheit», so Schiftan. «Manchmal muss man gar nicht so tief graben, um die Quelle des Verhaltens zu entdecken.»

Ob Vittoria Cerettis 26. Geburtstag einen Wendepunkt in DiCaprios (oder Cerettis) Beziehungsleben darstellt oder ob schon bald die nächste Trennung bevorsteht, wird die Zukunft zeigen.

Mehr Videos aus dem Ressort