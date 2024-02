Bilder von Hollywoodstar Bruce Willis veröffentlicht seine Familie selten. Der Actionstar ist an Aphasie erkrankt. Ex-Frau Demi Moore postet jetzt ein süsses Geburtstagsfoto mit Bruce Willis und Tochter Tallulah Belle.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Anfang 2023 gab die Familie von Bruce Willis bekannt, dass der Actionfilm-Star an Aphasie und Demenz erkrankt ist. «Stirb langsam»-Star Bruce Willis hat seine Schauspielkarriere 2022 beendet.

Willis leidet an Frontotemporaler Demenz. Dabei handelt es sich nach Angaben des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) um «eine seltene Form einer schnell fortschreitenden Demenz», bei der Nervenzellen im Stirnhirn und im Schläfenlappen des Gehirns absterben.

Jetzt hat Demi Moore ein Bild mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis gepostet. Eine Seltenheit. Der Anlass? Ein runder Geburtstag.

Fotos mit Actionstar Bruce Willis sind eine Seltenheit geworden, seit der «Stirb langsam»-Star an Aphasie und Demenz erkrankt ist.

Auf dieser neuen Aufnahme wirkt der 68-Jährige – trotz Erkrankung – entspannt und gut gelaunt.

Das Bild hat Bruce Willis Ex-Frau Demi Moore auf Instagram veröffentlicht. Es zeigt den Actionhelden mit ihr und ihrer gemeinsamen Tochter Tallulah Belle.

Der Grund? Tochter Tallulah Belles 30. Geburtstag.

«Wir überschütten sie mit Liebe»

Zum Post schreibt Demi Moore (61): «Showering our @buuski with love today on her 30th birthday ♥️». Auf Deutsch: «Wir überschütten unsere @buuski heute an ihrem 30. Geburtstag mit Liebe».

Ein zweites Geburtstagsfoto zeigt eine Kuschelaufnahme von Mami Demi Moore mit Geburtstagskind Tallulah Belle und ihrer Schwester Scout LaRue und Tallulahs Freund Justin Acee.

Eine entspannte und fröhliche Geburtstagsfeier der Familie Willis-Moore.

Dieses Foto postet Demi Moore zum 30. Geburtstag von ihrer Tochter Tallulah Belle (Mitte). Auch auf dem Bild sind Tallulahs Schwester Scout LaRue und Tallulahs Lebensgefährten Justin Acee. Instagram/Demi Moore

Bruce Willis führt ein Leben hinter der Glasscheibe

Ende 2023 äusserte sich ein Freund von Bruce Willis über seinen schwierigen Gesundheitszustand.

Glenn Gordon Caron ist ein alter Freund von Bruce Willis, der ihn aus der Filmbranche kennt. Sie hatten in den 1980ern gemeinsam die Serie «Moonlighting» gedreht – zu Deutsch: «Das Model und der Schnüffler».

Caron hat sich in der «New York Post» zum Gesundheitszustand von Willis geäussert. Er besuche den ehemaligen Schauspieler ungefähr einmal im Monat, weil ihm die Beziehung nach wie vor sehr wichtig ist. Letztens habe er ihn besucht, um ihm zu erzählen, dass «Moonlighting» jetzt beim Streamingdienst Hulu zu sehen sei.

«Ich weiss, es macht ihn glücklich, dass die Leute diese Serie wieder schauen können – auch wenn er mir das nicht sagen kann», sagt Caron im Interview. «Als ich mit ihm Zeit verbracht habe, sprachen wir darüber. Ich weiss, er findet es toll.»

Willis sei immer voller Leben gewesen, wachte am Morgen auf und habe den Tag bis zur letzten Minute nutzen wollen. «Es ist unvorstellbar, dass er das Leben jetzt hinter einer Glasscheibe, in einem Nebel, erfährt.»

