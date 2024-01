Céline Dion und der Kampf gegen das Ende ihrer Karriere Im Sommer sagte Céline Dion ihre Tournee für 2024 ab. Die Sängerin leidet am sogenannten Stiff-Person-Syndrom. Unklar ist, ob sie je wieder auf die Bühne zurückkehren kann. Ein Rückblick auf die Karriere eines Weltstars. 10.10.2023

Während eines Jahres haben Filmemacher die kanadische Sängerin Céline Dion begleitet und erzählen in «I Am: Céline Dion» von ihrem Kampf mit dem «Stiff Person Syndrome». Dion gibt sich kämpferisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion ist 2022 mit dem «Stiff Person Syndrome» diagnostiziert worden.

Die Krankheit beeinträchtigt das zentrale Nervensystem, verursacht Muskelsteifheit und Krämpfe.

Eine Filmcrew hat die 55-jährige Kanadierin während des letzten Jahres begleitet und will einen ungefilterten Einblick in ihr Leben präsentieren. Mehr anzeigen

Amazon hat sich die Rechte für eine Dokumentation zu Céline Dion und ihrer Krankheit gesichert.

So soll in «I Am: Céline Dion» beleuchtet werden, wie es der Sängerin mit dem «Stiff Person Syndrome» geht, wie sie ihr Leben bewältigt und was die Zukunft für die 55-Jährige bringt.

Auch soll die Frage beantwortet werden, ob sie ihre Karriere endgültig beenden muss – oder ob sie wieder auf den Bühnen der Welt auftreten kann.

Weiter gibt die Doku erstmals Einblick in die Privatsphäre der Kanadierin. Wie «Hollywood Reporter» berichtet, sei es auch ein «emotionaler, energischer und poetischer Liebesbrief an die Musik». Das Rohmaterial für den Film hätten die Macher während eines Jahres mit der Sängerin aufgenommen.

«Will mich davon nicht kontrollieren lassen»

Céline Dion gab im Dezember 2022 bekannt, mit der seltenen neurologischen Krankheit diagnostiziert worden zu sein. Auf Instagram sagte sie damals, nur «eine von einer Million Menschen ist davon betroffen». Im letzten Jahr enthüllte ihre Schwester Claudette Dion zudem, dass die Sängerin die Kontrolle über ihre Muskeln verloren hat.

«Die letzten Jahre waren eine Herausforderung für mich. Ich musste lernen, mit der Krankheit zu leben, mich um sie zu kümmern – aber mich nicht davon kontrollieren zu lassen», sagte Céline Dion. «Ich möchte meine Karriere fortsetzen, ich vermisse es so sehr. Während meiner Abwesenheit habe ich deswegen entschieden, diesen Teil meines Lebens zu dokumentieren. Auch um die öffentliche Aufmerksamkeit auf diese Krankheit zu lenken, um den Leuten zu helfen, die die Diagnose mit mir teilen.»

Wann die Dokumentation genau veröffentlicht werden soll, das ist bisher noch nicht bekannt.

