Celine Dion hatte vor einiger Zeit mitgeteilt, dass bei ihr eine seltene neurologische Erkrankung diagnostiziert worden sei, das sogenannte Stiff-Person-Syndrom. Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

2022 verschwand Céline Dion wegen einer schweren Krankheit plötzlich. Nun soll sie ein letztes Mal auf die Bühne zurückkehren.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Céline Dion will ein letztes Mal auf die Bühne zurückkehren.

Die schwer erkrankte Sängerin trainiert dafür sogar ihre Stimmbänder. Mehr anzeigen

Weltstar Céline Dion verschwand 2022 aufgrund einer seltenen Autoimmunerkrankung, dem Stiff-Person-Syndrom, von der Musikbühne. Im Dezember musste sie alle verbleibenden Termine ihrer «Courage World Tour» absagen und erklärte, dass sie nicht wisse, ob sie jemals wieder auftreten könne.

In der Dokumentation «I Am: Celine Dion», die am 25. Juni auf Amazon Prime Video erscheint, spricht sie erstmals detailliert über ihre Krankheit und deren Auswirkungen auf ihre Karriere. Insider berichten, dass Dion trotz ihrer Krankheit Pläne für einen Konzertfilm hat.

«Sie gibt ihren Wunsch, wieder zu singen, nicht auf», so eine Quelle gegenüber «The Sun». Seit über sechs Monaten arbeitet sie mit Stimmcoaches und Spezialisten zusammen. «Sie glaubt, dass sie einen Konzertfilm veröffentlichen könnte, in dem sie ihre grössten Hits spielt», so die Quelle.

Noch keine Bestätigung

Das Stiff-Person-Syndrom (SPS) führt zu schmerzhaften Muskelsteifheit und -krämpfen. «Mir geht es gut, aber es ist eine Menge Arbeit», sagte Dion dem französischen «Vogue Magazine». Eine Heilung für SPS gibt es bisher nicht, doch Dion bleibt optimistisch: «Ich hoffe, dass wir ein Wunder finden werden, aber bis dahin muss ich lernen, damit zu leben.»

Eine Bestätigung für eine mögliche letzte Rückkehr von Céline Dion gibt es bislang nicht.