So viel zahlen Chiara Ferragni und Fedez für die Luxusschule ihrer Kids

Model Chiara Ferragni mit ihrem Mann, den Sänger Fedez, auf dem Roten Teppich in Venedig 2019. Foto: Piergiorgio Pirrone/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa Piergiorgio Pirrone/Lapresse

Instagram-Star Chiara Ferragni und ihr Mann, Rapstar Fedex, schicken ihre Kinder auf eine Privatschule. Dafür bezahlt das Promi-Paar viel Geld.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Unternehmerin Chiara Ferragni hat mit Rapper Fedez zwei Kinder.

Chiara Ferragni ist weltweit eine der bekanntesten Fashion-Influencerinnen der Welt. Fedez ist in Italien ein bekannter Rapper.

Die Kinder der Familie Ferragni/Fedez müssen zum Kindergarten, respektive zur Schule. Das Promi-Paar hat sich für eine bekannte – und für italienischen Verhältnisse sehr teure Privatschule entschieden. Mehr anzeigen

Nichts ist liebenden Eltern zu gut oder zu teuer, wenn es um den eigenen Nachwuchs geht. Das beweist gerade das bekannteste Influencer-Paar Italiens.

Chiara Ferragni (33) und Rapper Fedez (36) schicken ihre Sprösslinge auf eine Privatschule, statt auf eine öffentliche Schule, schreibt «20min.ch».

Tochter Vittoria (2) geht nun in den ersten Kindsgi, Bruder Leone (5) in die erste Klasse. Sie besuchen nun die St. Louis School in Mailand.

Das lässt sich das Promi-Paar auch etwas kosten: 15’730 Euro (15 000 Franken) pro Jahr kostet die Schule für Leone, plus 11’370 Euro (10 800 Franken) für Vittoria. Das macht rund 27'000 Euro (25'800 Franken) pro Jahr.

Die Kids in Uniform und mit strahlendem Lächeln beider Eltern: So zeigt sich Chiara Ferragni mit Familie am ersten Schultag, respektive Kita-Tag der beiden Sprösslinge.

«Leo's erster Schultag und Vitto's erster Kita-Tag. Was für ein emotionaler Morgen», schreibt Ferragni zum Post.

Mandarin-Chinesisch und globale Perspektiven

In der renommierten Mailänder Privatschule stehen nicht nur Fächer wie Englisch, Mathe, Geschichte und Geografie auf dem Stundenplan.

Die Kleinen werden auch Mandarin-Chinesisch, globale Perspektiven, Wirtschaft, Computerwissenschaften und Schauspiel unterrichtet.

Dazu können die Promi-Sprösslinge ein Instrument erlernen. Ein Golf-, Fussball- und Basketballplatz stehen ebenfalls zur Verfügung.

