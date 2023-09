Chris Evans und Alba Baptista wollten ganz heimlich heiraten. Nicht ganz einfach, wenn man ein Hollywood-Star ist. EPA, Keystone

Chris Evans (42) und Alba Baptista (26) haben Ja gesagt. Das berichtete als Erstes «Page Six». Dabei hatte sich das Paar alle Mühe gegeben, ihre Vermählung geheim zu halten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Chris Evans und Alba Baptista sollen am Samstag Ja gesagt haben.

Handys wurden verbannt, Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet.

Nun sind doch News durchgesickert. Mehr anzeigen

Chris Evans und Alba Baptista haben still und heimlich geheiratet. Das Paar soll sich laut «Page Six» am Samstag in einer intimen Zeremonie in ihrem Haus in Massachusetts bei Boston das Jawort gegeben haben.

Still, weil laut der Online-Seite nur ihre engsten Familienangehörigen und Freunde eingeladen waren, um die «wunderschöne» Zeremonie mitzuerleben.

Phones beschlagnahmt

Und heimlich, weil sie beschlossen hatten, keine öffentliche Sache daraus zu machen. Sprich, es sollten keine Infos durchsickern.

Damit dem so ist, gab es jede Menge Massnahmen: NDAs (Anm. d. Red.: Non-Disclosure Agreements, Geheimhaltungsvereinbarungen) wurden im Vorfeld unterzeichnet sowie Handys beschlagnahmt. Es galt absolute Schweigepflicht.

«Chris war noch nie so glücklich»

Lange scheint die Geheimhaltung nicht funktioniert zu haben. Welche genauen Quellen «Page Six» zurate gezogen hat, bleibt unklar.

«Sie sind verliebt, Chris war noch nie so glücklich», so der Insider, der die Beziehung schon früher als «ernst» bezeichnet hatte. «Seine Familie und Freunde verehren sie.»

Das Paar gibt sich alle Mühe, seine Privatsphäre von der Öffentlichkeit fernzuhalten. Auf Instagram zeigen beziehungsweise zeigten sich die beiden zurückhaltend.

Im Juli hat der Marvel-Star seine Twitter- und Instagram-Accounts gelöscht. «Ich werde eine Weile eine Pause von den sozialen Medien einlegen», sagte er. «Ich denke einfach, dass es schwer ist, aus einem Kreislauf auszubrechen, der mich ein wenig süchtig gemacht hat.»