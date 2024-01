Christa Rigozzi äussert sich zum ersten Mal auf Social Media zum Einbruch in ihre Villa. KEYSTONE

Ex-Miss-Schweiz Christa Rigozzi meldet sich nach dem Einbruch in ihre Villa auf Social Media erstmals zu Wort. «Ich bin ein emotionaler Mensch und das Ereignis hat mich zutiefst erschüttert», sagt sie.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Christa Rigozzi (40) hat vor knapp einer Woche ein Video auf Instagram hochgeladen, das unter ihren Followern Besorgnis auslöste.

Sie sprach von einem schlimmen Ereignis. Später löste sie das Rätsel auf. Über die Festtage wurde bei ihr zu Hause eingebrochen.

Für ihre dramatische Ankündigung musste sie viel Kritik einstecken. Marketingexperte Felix Murbach fand ihr Vorgehen «zumindest unglücklich». Komödiant Viktor Giacobbo konnte sich eine Stichelei nicht verkneifen und machte sich auf X lustig darüber. Mehr anzeigen

Der Einbruch in Christa Rigozzis Tessiner Villa sorgte in den letzten Tagen für viel Aufmerksamkeit. Der erste dramatische Post wurde viel diskutiert. Marketingexperte Felix Murbach befand Rigozzis Vorgehen «zumindest unglücklich».

Satiriker Viktor Giacobbo ging einen Schritt weiter und verpasste ihr einen Seitenhieb. Er stichelte auf X: «Ihr Smartphone wurde nicht gestohlen.»

Jetzt meldet sich Christa Rigozzi selbst zu Wort und schreibt einen ersten Post zum Einbruch auf Instagram.

Christa Rigozzi: «Ich bin ein emotionaler Mensch und das Ereignis hat mich zutiefst erschüttert»

Im emotionalen Post bedankt sie sich bei ihren Followern: «Ich bedanke mich von Herzen – di cuore – für eure Unterstützung und die vielen aufmunternden Worte, die ihr mir geschickt habt. Sie haben mir sehr viel bedeutet. Grazie, I love you.»

Weiter schreibt sie: «Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das Ereignis hat mich zutiefst erschüttert. Diejenigen, die etwas Ähnliches erlebt haben, konnten das nachvollziehen und für die anderen bin ich froh, dass sie dieses Gefühl nicht kennen.»

Verschiedene Promis reagieren auf Post

Christa Rigozzi äussert sich auf Social Media zum Einbruch. Instagram

Diverse Schweizer Promis reagieren auf den Post und schicken Christa Rigozzi ein Herz zur Unterstützung.

Foodbloggerin Zoe Cokinesi äussert sich ebenfalls auf Instagram, sie schreibt: «Das muss der Horror sein Christa. Wer das nicht verstehen kann, muss das auch nicht. Jeder reagiert, wie er/sie reagiert, we are all humans, thank god ✨💋»

Mehr Videos aus dem Ressort