Die deutsche Reality-TV-Darstellerin Cora Schumacher hat in einer neuen TV-Show offen über ihre finanziell angespannte Lage gesprochen. Sie sagt: «Manche Leute denken, ich würde von Ralfs Vermögen leben.»

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Reality-TV-Darstellerin und Ex-Rennfahrerin Cora Schumacher hat in einer Sat.1-Sendung schonungslos über ihre finanzielle Situation gesprochen.

Die Scheidung von Ralf Schumacher sei für Cora die «Stunde Null» gewesen. Damals hat sie einen Kredit aufgenommen. Höhe des Kredits: über eine halbe Million Euro. Sie wirft ihrem Ex-Mann Ralf vor, keine Rentenversicherung für sie abgeschlossen zu haben.

Cora Schumacher lebt von vermieteten Immobilien und TV-Gagen. Sie klagt in der TV-Show: «Ich habe keine Lust und Kraft mehr.» Mehr anzeigen

Die Dschungelcamp-Teilnehmerin 2024 Cora Schumacher hat in der TV-Sendung «Über Geld spricht man doch» ungeschminkt über ihre finanzielle Lage gesprochen.

Cora Schumacher sagt, sie finde es «zum Brüllen komisch, wie manche Leute denken, ich würde von Ralfs Vermögen leben», schreibt «Bild.de» (Bezahlartikel).

Cora Schumacher und ihr Ex-Mann, Rennfahr-Star Ralf Schumacher, haben sich 2015 nach 13 Ehejahren scheiden lassen. Sie haben den gemeinsamen Sohn David. Seitdem herrscht Rosenkrieg zwischen dem ehemaligen Liebespaar.

Die Scheidung ist noch heute ein schwieriges Thema bei Cora Schumacher, sie sagt in der Sat.1-Show: «Die Scheidung markierte für mich einen Neuanfang, die Stunde Null.» Sie habe damals einen Kredit von über einer halben Million aufgenommen.

Cora Schumacher mit Ralf Schumacher im deutschen Hockenheim im April 2008. Das Paar war 13 Jahre verheiratet. imago images/Eventpress

Teures Haus, Beauty-Eingriffe: Hohe Lebenskosten

Cora Schumacher lebt alleine in einer 700-Quadratmetern grossen Villa. Die Fixkosten sind dabei hoch.

Fast 40'000 Euro habe sie zuletzt in ein neues Dach und eine Heizung investieren müssen. Sie sei die ganze Zeit am Arbeiten, um sich das Haus leisten zu können. Schumacher: «Ich hätte gern Zeit für mich, würde gern reisen.»

Von der Villa brauche sie für sich alleine nicht mal die Hälfte der Wohnfläche. Deshalb überlegt die 47-Jährige, das Haus zu vermieten.

Cora Schumacher besitzt mehrere Immobilien. Eine Bleibe in einem schicken Düsseldorfer Quartier ist sie noch am Abzahlen, auch weitere Eigentumswohnungen sind in ihrem Besitz und werden vermietet.

Cora Schumacher hat Ende Monat nicht viel übrig

Das Vermögen von Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher wird auf 100 Millionen Euro geschätzt, schreibt «Bild.de». Nicht bekannt ist, was Cora Schumacher aus der Scheidung bekommen hat.

Cora Schumacher verdient ihr Geld mit Auftritten im TV, so war sie 2024 kurz beim Dschungelcamp dabei. Hinzu kommen die Mieteinnahmen aus ihren Immobilien. Laut eigenen Angaben zahlt sich Schumacher von ihren Geschäftskonten 10'000 Euro pro Monat aus. Ende des Monats würden gerade noch 204 Euro übrig bleiben.

Viel Geld gibt Cora Schumacher für Beauty-Eingriffe aus. Mehrere Hundert Euro pro Monat. So bezahlt sie für den Coiffeur rund 385 Euro pro Besuch oder gönnt sich eine Tattooentfernung (350 Euro).

Rentenstreit mit Ralf Schumacher

In der TV-Sendung beschwert sich Cora Schumacher auch darüber, dass ihr Ex-Mann Ralf während ihrer Ehe keine Rentenversicherung auf ihren Namen abgeschlossen habe. Geht sie – Stand heute – in Rente, bekäme sie 148 Euro.

