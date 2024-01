Cori Broadus meldet sich auf Instagram in einer Story, die sie im Spital zeigt. Instagram/princessbroadus

Schockiert meldet sich Cori Broadus aus dem Spital mit der Nachricht, sie habe gerade einen schweren Schlaganfall gehabt. Die 24-jährige Tochter von Rapper Snoop Dogg leidet zudem an Lupus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cori Broadus, die einzige Tochter von Rapper Snoop Dogg, hat sich aus dem Spital gemeldet, sie habe gerade einen schweren Schlaganfall erlitten.

Die 24-Jährige leidet seit ihrer Kindheit zudem an der Autoimmunerkrankung Lupus.

Die Broadus-Familie ist sechsköpfig: Neben Cori hat Snoop noch drei Söhne, die er alle mit seiner Frau Shante teilt. Mehr anzeigen

«Ich hatte heute Morgen einen schweren Schlaganfall», schreibt Cori Broadus in einer Instagram-Story. Und fügt an: «Ich bin in Tränen ausgebrochen, als sie es mir sagten.»

Die 24-Jährige ist die einzige Tochter von Musiker Snoop Dogg, die er mit seiner Frau Shante Broadus seit ihrer Ehe 1997 in die Welt gesetzt hat. Der Rapper hat noch drei Söhne: Corde (29), Cordell (26) und Julian (26).

Cori Broadus fragt sich nach dem Vorfall: «Ich bin doch erst 24, was habe ich in meiner Vergangenheit getan, um das zu verdienen?»

Ihr Vater, der bürgerlich Calvin Broadus heisst, sprach 2010 zum ersten Mal darüber, dass seine Tochter mit der Autoimmunerkrankung Lupus diagnostiziert worden ist – dies im Alter von sechs Jahren. Bei dieser Krankheit bekämpft der Körper aus ungeklärter Ursache seine eigenen Körperzellen, was neben Hautveränderungen und Gelenkschmerzen auch zu Organschäden führen kann.

Snoop Dogg unterdrückte im Interview mit «People» damals die Tränen und sagte, er fühle sich hilflos.

Sie selbst äusserte sich auch beim Magazin, erst im vergangenen September. Cori müsse jeden Tag zehn bis zwölf Pillen nehmen, die nun abgesetzt habe: «Es geht mir besser als je zuvor», sagte sie da.

Patienten mit Lupus haben ein erhöhtes Risiko für Herz- und Gefässerkrankungen. Bisher lässt sich nicht sicher sagen, ob der Schlaganfall mit ihrer langjährigen Erkrankung zusammenhängt. Ihr Papa hat bisher noch nicht öffentlich reagiert.

