«Da klickten bereits noch vor der Veranstaltung die Handschellen»

Schweizer Schmuck an der MET Gala 2023 Das Motto der MET Gala «Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty» ist an dem Zweiteiler von Altuzarra, den Ariana DeBose trägt, gewiss nicht auf Anhieb ersichtlich. Die Schauspielerin aus «West Side Story» brachte den Red Carpet dafür aber zum Leuchten. Zum einen, weil sie als eine der wenigen Gäste eine Knallfarbe wagte, ... Bild: Getty Images ... zum anderen, weil sie funkelnden Schmuck wie diese Pendant-Diamantohrringe, zwei Solitärringe sowie zwei fancy Yellow-Diamond-Ringe von Bucherer Fine Jewellery trug. Bild: Getty Images for The Met Museum/Vogue Zu den best dressed des Events zählte Lily Aldridge, die dank schlichter Eleganz und Klasse Karl Lagerfeld zu ehren wusste. Dass sie eine Rosa Schleppe trug und der Modezar bekanntlich kein Fan der Farbe auf Kleidern war, lassen wir einmal aussen vor. Designt hat das Traumkleid des ehemaligen Victoria's-Secret-Models kein Geringerer als Oscar de La Renta ... Bild: Evan Agostini/Invision/AP Zum Kleid mit dem minimalistischen Schnitt und den dramatischen Ärmeln setzte sie auf Schweizer Schmuckdesign: Sie trug ein zum minimalistischen Stil des Dresses passendes Collier mit Smaragdschliff sowie diamantenbesetzte Ohrstecker und einen Ring am Zeigefinger – alle Stücke von Bucherer Fine Jewellery. Bild: Getty Images Vorab: Sydney Sweeney trug kein Rosa, sondern die Farbe Blush. Die Schauspielerin aus «The Handmaid's Tale» oder «Euphoria» zog im diamantenbesetzten Meerjungfrauen-Dress alle Blicke auf sich. Die schwarzen Schleifen sind ganz klar ein Augenzwinkern an Karl Lagerfeld ... Bild: EPA, Keystone Dazu trug Sydney Sweeney einen 2'222'575 Franken teueren Sparkle Ring mit einem pinken Diamanten, einen Pavé Ring und einen klassischen Ring mit einem 2-karätigen Diamanten im Birnenschliff. Abgerundet wurde dies durch ein klassisches Diamantarmband und Ohrringe im Smaragdschliff. Alles vom Luzerner Juwelier. Bild: Getty Images for The Met Museum/Vogue Die Schleife, typisches Detail des Lagerfeld-Stils kam auch in Daisy Edgar-Jones' Outfit gross raus. Die Golden-Globe-prämierte Schauspielerin wählte diesen Zweiteiler von Gucci, der durch seine klassische Ästhetik stark an Karl Lagerfelds Zeit bei Chanel erinnert. Dazu stylte sie ... Bild: Getty Images for The Met Museum/Vogue ... die Fireworks-Ohrringe und einen klassischen Ring mit Diamanten im Smaragdschliff von Bucherer Fine Jewellery und begeisterte die Modewelt. Bild: Getty Images for The Met Museum/Vogue

Funkelnder Schmuck auf Red Carpets gehört dazu und Juweliere leihen den Stars immer gern Stücke für ihre Auftritte aus. Die Security-Abteilung von Bucherer hat blue News verraten, wie der Deal funktioniert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wer auf Red Carpets zu Hause ist, darf sich bei Juwelieren Schmuck ausleihen.

Schmuck-Guards sorgen dafür, dass die Schmuckstücke nicht abhandenkommen.

Bucherer hat Sydney Sweeney einen 2,5 Millionen teuren Ring für einen roten Teppich ausgeliehen. Mehr anzeigen

Klar, wird eine prominente Dame auf einem Red Carpet in einem aufregenden Kleid abgelichtet, so ist es am nächsten Tag in aller Munde. Das ist eindeutig gute PR, wenn nicht die beste. Doch es ist der teure Schmuck, der den Look richtig hochwertig und glamourös macht. Juweliere verleihen ihre Schmuckstücke ebenfalls gern an Celebrities. Manchmal millionenteure Stücke. So auch der Juwelier Bucherer, der dafür sorgt, dass Schweizer Schmuck über den Red Carpet wandert. Zuletzt an der Berlinale und an der Met Gala.

blue News hat mit der Security-Abteilung des Luzerner Konzerns gesprochen.

Was ist das teuerste Schmuckstück, das Bucherer je ausgeliehen hat und an wen?

Das war der Sparkle Ring aus Platin mit zwei seltenen pinkfarbenen Diamanten im Tropfenschliff für rund zwei Millionen Franken, der an der diesjährigen Met Gala von Schauspielerin Sydney Sweeney getragen wurde.

Wie wird man denn Security-Guard?

Es gibt im Bereich der Sicherheit – wie in anderen Branchen auch – anerkannte Berufszertifikate und Ausbildungslehrgänge, die einem das notwendige Rüstzeug zur Berufsausübung mitgeben. Einsatzerfahrung sowie «On-the-Job Experience» sind natürlich gerade in unserem Beruf sehr wichtig.

Wie kommt der Schmuck zur Kundin?

Das ist immer anlassabhängig. Ein umfassendes Sicherheitskonzept, welches bereits weit im Vorfeld erstellt wird, definiert aufgrund der verschiedenen Risikoparameter die letztendlich getroffenen Massnahmen. Diese werden kurzfristig nochmals überprüft und mit dem operativen Sicherheitsteam, den Behörden sowie mit unserem Bucherer-Personal vor Ort abgesprochen.

Wann gibt es spezielle Sicherheitsmassnahmen wie den Einsatz eines Security-Guards, der den Star am Event begleitet?

Wenn ein Star Schmuck von sehr hohem Wert trägt oder der Anlass in einem besonderen Umfeld stattfindet, liegt es nahe, dass der Schmuck vor kriminellem Zugriff geschützt werden sollte. Dafür sind wir da.

Wie häufig wird Sicherheitspersonal an einem solchen Event eingesetzt?

Im Rahmen einer Risikobeurteilung durch die Unternehmenssicherheit von Bucherer wird für jeden Event ein massgeschneidertes Sicherheitskonzept erstellt. Die Intervention unterschiedlichster Szenarios muss sichergestellt sein. Dazu gehört sowohl Sicherheitspersonal, welches den Zutritt regelt, als auch solches, welches spezifische Schmuckstücke oder gar eine Person schützen muss, da diese speziell exponiert ist.

«Nichts für Berufsanfänger»

Wie erkennt man, ob ein Event riskanter ist als ein anderer?

Im sogenannten «Risk Assessment» schauen sich die Profis unserer Unternehmenssicherheits-Abteilung zum Beispiel an, wann, wo, welche Art von Anlass geplant ist, welche Teilnehmer sich darunter befinden und welcher Schmuck getragen wird.

Wie erkennen Sie brenzlige Situationen und wie werden diese verhindert?

Solche Einsätze sind nichts für Berufsanfänger und Neulinge. Mit den vielen Jahren Einsatzerfahrung gewinnt man so den gewissen Blick und ein Bauchgefühl dafür, wenn etwas nicht stimmt.

Dürfen die Stars den Schmuck nach dem Event an After-Partys weitertragen?

Grundsätzlich schon, ja. Oft wünschen sich die Stars für die After-Partys aber ein neues Outfit, da gilt es jeweils zu prüfen, ob der Schmuck noch passt. Allenfalls haben wir andere Schmuckstücke, die dann zur After-Party getragen werden können, dies müssen wir jeweils vorab abstimmen mit den Stars.

Wann muss der Schmuck wieder abgegeben werden?

Hier kommt es ganz auf den Ort des Anlasses und auch den Wert der getragenen Schmuckstücke drauf an.

Wie häufig kommt es vor, dass die Trägerin sich in den Schmuck verliebt und ihn behalten möchte?

Das kommt durchaus vor und freut uns natürlich ausserordentlich. Allerdings sind Spontankäufe selten, da es sich meist um grosse Werte handelt.

Gibt es eine Anekdote, wo ein Diebstahl verhindert werden konnte?

Es gab mal im Vorfeld einmal ein paar besonders Gewitzte, die versucht hatten, über uns an Details zu unseren Vorsichtsmassnahmen ranzukommen. Wir hatten sie natürlich schnell durchschaut und es ging nicht lange, da klickten bereits noch vor der Veranstaltung die Handschellen.

Mit welchen diebischen Tricks haben Sie zu tun gehabt?

Es gibt immer wieder professionelle Diebe, die es auf den Schmuck und Uhren abgesehen haben. Einmal wollte jemand eine begehrte Markenuhr gegen eine gefälschte Uhr austauschen. Da wir jedoch auch für solche Fälle ein geschultes Auge haben, flog die Sache sofort auf und der Täter wurde noch an Ort und Stelle verhaftet.

