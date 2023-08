Style-Check: So färbt Meghans neue Freiheit auf ihre Kleider ab Drei Jahre nachdem Harry und Meghan dem Königshaus den Rücken gekehrt haben, färbt Meghans neuer Lebensstil auf ihren Modestil ab. Was sie jetzt trägt und was nicht mehr, siehst du im Video. 22.11.2022

Während Harry in Asien ist, weilt Meghan Markle mit den Kindern in Kalifornien und wurde bei einem Spaziergang fotografiert. Ihr Look – insbesondere ein Patch am Handgelenk – wirft Fragen auf.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Meghan ist in Kalifornien geblieben, während Harry in Singapur an einem Poloturnier teilnimmt.

Meghans Look ist bei einem Spaziergang besonders aufgefallen.

Jedes Kleidungsstück ist ein Designerstück.

Bei den warmen Augusttemperaturen trug sie einen herbstlichen Mantel und wickelte einen Kaschmirschal um den Hals.

Am Handgelenk blitzte ein Anti-Stress-Patch hervor. Mehr anzeigen

Während Prinz Harry sich bei einem Charity-Poloturnier für die von ihm selbst ins Leben gerufene Organisation Sentebale in Singapur befindet, ist Meghan mit den Kindern in Kalifornien geblieben. Gesichtet wurde die Mutter von Archie (4) und Lilibet (2) bei einem nicht weiter auffälligen Spaziergang im sonnigen Montecito.

Ihr Outfit warf dagegen die eine oder andere Frage auf. Zum einen war sie für einen sonnigen Augusttag viel zu warm eingepackt. Über einer langen Hose trug sie einen camelfarbenen Mantel von Max Mara, der bei 1400 Franken liegt, den sie vor zwei Jahren schon einmal ausgeführt hatte und kombinierte dazu einen Schal von Hermès in einer Kaschmir-Variante, der zweimal um den Hals gewickelt war. Dazu eine weisse Tote-Bag und immerhin offene Schuhe, beige Slingbacks von Chanel. Alle drei assoziierten Stücke liegen jeweils auch bei über 1000 Franken. Page Six publizierte die Fotos.

Meghan leidet unter Stress

Doch einem «Accessoire» galt besondere Aufmerksamkeit: An der inneren Seite ihres Handgelenks blitzte etwas Rundes hervor, als Meghan ihren Arm hob und sich durch die Haare fuhr. Was im ersten Moment wie ein Tattoo aussah, ist eigentlich ein Anti-Stress-Patch.

Laut Hersteller soll es «das parasympathische Nervensystem aktivieren, indem es den Perikard-Meridian des Körpers mit bestimmten elektromagnetischen Frequenzen hemmender Neurotransmitter anzapft, um die HPA-Achse zu unterbrechen und den Sympathikustonus herunterzuregulieren». Aha.

Ob es funktioniert oder nicht – Meghan Markel scheint sich immer noch mit ihrer psychischen Gesundheit zu befassen. Im aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey gab sie an, in ihrer Zeit am britischen Königshaus, gravierende psychische Probleme gehabt zu haben.

Ob sie sich von ihrem Alltag als Mama, von der generellen Aufmerksamkeit um ihre Person oder von anderen Umständen gestresst fühlt, ist unklar.

Meghans Schmuck hat oftmals eine Bedeutung und die Frau von Harry scheint an die Kraft der Steine sowie an Horoskope zu glauben. So trägt sie Ketten mit den Sternzeichen ihrer Lieben und setzt auch auf Steine.

Unter anderem trug sie eine Kette mit einem Anhänger aus Rosenquarz. Den Edelstein verbindet man mit Loslassen und Frieden und er gilt als Tröster, der emotionale Wunden heilen kann.

