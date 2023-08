Daniel Aminati und Patrice sind seit letztem Jahr verheiratet, ihre Tochter kam im August 2022 auf die Welt – danach erhielt seine Ehefrau die Hautkrebs-Diagnose. Imago/Future Image

Moderator Daniel Aminati und seine Patrice haben schon standesamtlich geheiratet. Bei der 29-Jährigen wurde danach Hautkrebs diagnostiziert, ihre «traumhafte Hochzeit» wollen sie dennoch feiern – «wenn meine Frau gesund ist», meint Aminati.

Sie mussten ihre Hochzeitsfeier deshalb verschieben, aber sie wird nachgeholt: «Wenn Patrice wieder gesund ist», sagt Daniel Aminati.

Dafür wollen sie auf die Malediven, an den Ort, an dem Aminati um die Hand von Patrice angehalten hat. Mehr anzeigen

Am 27. April 2022 haben Daniel Aminati (49) und Patrice (29) standesamtlich Ja gesagt, im August krönte die Geburt von Tochter Charly Malika ihre Liebe.

Sieben Monate später veränderte sich alles: Bei Patrice wird schwarzer Hautkrebs festgestellt, der schon Metastasen gebildet hatte. Für die Psychologiestudentin folgte eine Operation, eine Immuntherapie mit starken Nebenwirkungen.

Aminati spricht im Interview mit «Bunte» über das gemeinsame Elternglück und die Krebserkrankung seiner Frau.

«Dort, wo ich um ihre Hand angehalten habe»

Nach der standesamtlichen Hochzeit im Frühjahr 2022 – sogar am Geburtstag von Patrice – nahm sich das Paar für «nächstes Jahr» vor, eine grosse Feier auf Mallorca zu veranstalten. Der Hautkrebs macht ihnen vorerst einen Strich durch die Rechnung: Klare Priorität habe die Genesung von Patrice.

Aminati sagt zu «Bunte»: «Wenn meine Frau wieder gesund ist, werden wir eine traumhafte Hochzeit feiern. Und wir wollen mit unserer Tochter gemeinsam eine längere Auszeit genau dort machen, wo ich um ihre Hand angehalten habe, auf den Malediven. Das ist ein ganz grosser Wunsch für das nächste Jahr. Aber erst einmal muss meine Frau natürlich wieder gesund werden.»

Eigentlich hatten sie geplant, ihre Hochzeitsfeier in Mallorca abzuhalten. «Auf einem unfassbar schönen Anwesen eines lieben Freundes wollten wir noch mal gross heiraten. Das war ein Resort mit eigener Kapelle, auf dem man 60 bis 70 Leute hätte beherbergen können. Dazu wird es leider auch aus einem anderen Grund nicht kommen, denn dieses Anwesen gehörte Rainer Schaller, dem McFit-Gründer, der bei einem Flugzeugunglück gestorben ist», erzählt Aminati.

Beim Absturz seines Privatflugzeugs in Costa Rica ist jener im vergangenen Oktober ums Leben gekommen. An Bord der Maschine waren auch seine Partnerin und die beiden Kinder.

Die Kraft der Gedanken

Trotz der schweren Zeit, die sie momentan haben, schwärmt der Moderator von seiner Ehefrau: «Patrice ist meine Traumfrau. Sie sieht nicht nur umwerfend aus, sie ist vor allem herzensgebildet und klug. Und eine absolute Magie für unsere funktionierende Beziehung ist: Wir lachen wahnsinnig viel. Es gibt keinen Tag, an dem wir nicht lachen. Selbst wenn es ihr oder uns nicht gut geht, versuchen wir immer in irgendeiner Form, uns ein Lachen zu entlocken. Das ist ein Zauber, den ich nie wieder missen möchte.»

Ausserdem teilten sie auch die Liebe zur Musik – und das grosse Interesse für Psychologie. Sie wüssten beide um die Kraft der Gedanken und der daraus resultierenden Taten: «Wir gehen sehr gut miteinander und vor allem mit uns selbst um. Das hilft uns, auch über schwache und zerbrechliche Momente zu kommen.»

«Viele Täler durchschritten in meinem Leben»

Letztere habe es sehr viel gegeben, gerade in der Anfangszeit nach der Krebsdiagnose: «Ich musste mich orientieren. Ich war fassungslos. Das stimmt doch alles gar nicht, weil es so unwirklich war, dass ich jetzt auch noch im Zusammenhang mit meiner Frau mit dem Thema Tod konfrontiert werde. Ich habe mich gefragt: Wann wird sich endlich ein bisschen Ruhe einstellen in meinem Leben?»

Damit spielt er darauf an, dass kurz vor der Geburt seiner Tochter seine zwei Jahre jüngere Schwester gestorben ist. Nach der Krebsdiagnose von Patrice habe er gemerkt, «sehr nah am Wasser gebaut zu sein». Um damit umzugehen, hat sich Aminati in die Natur zurückgezogen, ist alleine oder mit seiner Tochter spazieren gegangen: «Das waren Momente, in denen ich ein bisschen loslassen konnte.» Durch den Austausch mit seinen Freunden habe er das Ganze ebenfalls verarbeiten können.

Der Moderator und Sänger ist «belastungserprobt», er habe in seinem Leben viele Täler durchschritten und besitze daher Resilienzen. Nun will er die «stärkste Version» seiner selbst sein – für seine Frau Patrice.

