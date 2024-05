Darum brach das Königspaar beim Staatsbesuch das Protokoll

Bei ihrem Staatsbesuch in Schweden gaben sich König Frederik und Königin Mary so verliebt wie lange nicht mehr. Bild: AGO/PPE

Das dänische Königspaar weilte diese Woche in Schweden zum Staatsbesuch. Dabei fiel Beobachter*innen auf, wie verliebt Frederik und Mary turtelten – und dabei sogar das königliche Protokoll brachen.

dpa/bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das dänische Königspaar war am Montag und Dienstag zum Staatsbesuch in Schweden unterwegs.

Den royalen Beobachter*innen fiel dabei auf, wie verliebt sich König Frederik und Königin Mary während ihren Treffen mit den schwedischen Royals gaben.

Am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Schweden turtelten Mary und Frederik sogar in aller Öffentlichkeit. Mehr anzeigen

Das dänische Königspaar war diese Woche zum Staatsbesuch in Schweden unterwegs. Der schwedische Fernsehsender SVT übertrug am Montag die Ankunft von König Frederik und Königin Mary in Stockholm live.

Während die dänischen Royals gemeinsam mit der schwedischen Kronprinzessin Victoria und deren Mann, Kronprinz Daniel, in einem vergoldeten Ruderboot nahe dem Stockholmer Schloss einliefen, waren Kanonenschüsse zu hören.

Anschliessend nahmen Schwedens König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia das dänischen Königspaar in Empfang.

König Frederik: «Wir fühlen uns wie zu Hause»

König Frederik nannte seinen Besuch in Schweden einen guten Start in ein neues Kapitel. «Wir sind hier zwar im Ausland, aber wir fühlen uns wie zu Hause», sagte der Monarch während der Pressekonferenz im Stockholmer Schloss.

Trafen sich in Stockholm zum Lunch: König Carl Gustaf, Königin Silvia, König Frederik und Königin Mary. Bild: IMAGO/ANP

Es ist eine dänische Tradition, dass der erste Staatsbesuch der neuen Regenten in eines der skandinavischen Nachbarländer geht. Frederik war Anfang des Jahres seiner Mutter, Königin Margrethe II., auf den Thron gefolgt.

Mary und Frederik turteln in aller Öffentlichkeit

Keine Tradition hat, dass während royaler Staatsbesuche Liebe in der Luft liegt.

Doch am zweiten Tag ihres Staatsbesuchs in Schweden turtelten Mary und Frederik in aller Öffentlichkeit. Das Paar traf sich zu einem Mittagessen mit König Carl Gustaf und Königin Silvia beim Rathaus von Stockholm.

Bilder zeigen, wie Frederik Mary zärtlich auf die Wange küsst. Die beiden nahmen sich zudem innig in den Arm und freuten sich sichtlich über das Wiedersehen, nachdem sie den Morgen getrennt verbracht hatten. Anschliessend schaute sich das royale Paar verliebt an.

Mit ihrer Turtelei brachen Frederik und Mary das Protokoll: Ein Königspaar tauscht normalerweise keine Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit aus.

Royale Beobachter*innen glauben, dass Frederik und Mary mit diesen zärtlichen Gesten die Krisengerüchte der vergangenen Monaten endgültig wegwischen wollten.

Mehr Videos aus dem Ressort