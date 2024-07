Der Eislaufstar und der Kampf gegen lebensbedrohliche Viren

Der deutsche Eislaufstar Tanja Szewczenko muss sich im Spital behandeln lassen. Schuld ist ein Virus, das sie vor langer Zeit eingefangen hat. Bild: Imago/Future Image

Vor 28 Jahren kämpfte Tanja Szewczenko gegen zwei lebensbedrohliche Viren in ihrem Körper. Auf Instagram erzählt der Eislaufstar diese Woche von ihrem Schicksal. Der Grund: Einer der Viren soll sich reaktiviert haben.

bb Bruno Bötschi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 1996 bedrohten zwei Viren das Leben von Eislaufstar Tanja Szewczenko.

In der Folge musste die deutsche Sportlerin, die 1994 WM-Bronze gewann, längere Zeit vom Wettkampfsport pausieren.

Jetzt meldete sich die 46-Jährige aus einer Klinik, nachdem sich offenbar einer der Viren reaktiviert hat. Mehr anzeigen

«Nach fast 30 Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert», schreibt Tanja Szewczenko auf ihrem Instagram-Account. Zum Text stellt die 46-Jährige ein Bild, dass sie in einem Spitalbett liegend zeigt.

Die ehemalige Eiskunstläuferin und Schauspielerin («Unter Uns», «Alles was zählt») will sich jedoch von dem alten Bekannten nicht unterkriegen lassen: «Dieses Mal bin ich gewappnet.»

Tanja Szewczenko: «Ich hätte daran sterben können»

Eiskunstlauffans erinnern sich: 2017 offenbarte Szewczenko, die 1994 WM-Bronze gewann, in der VOX-Doku «Ewige Helden», dass sie als junge Frau schwer erkrankt sei.

«Es war eine Kombination aus zwei verschiedenen Virusarten, die das Immunsystem meines Körpers völlig zerstört haben.»

Und weiter: «Ich hätte daran sterben können. Also es war wirklich fünf vor zwölf, als das richtig entdeckt wurde und eine Behandlung dann gestartet ist.» In der Folge musste Tanja Szewczenko längere Zeit vom Wettkampfsport pausieren.

Seit der komplizierten Virusinfektion im Jahr 1996 lässt sich Szewczenko regelmässig medizinisch durchchecken und präventiv behandeln.

«Dieses Mal ergab die Blutanalytik, dass genau genommen einer meiner zwei alten Virusfeinde wieder aktiv ist», schreibt die dreifache Mutter auf Instagram.

Tanja Szewczenko unterzieht sich einer Immuntherapie

Laut dem Magazin «Bunte» bekam Tanja Szewczenko bereits eine Aminosäuren-Infusion, zudem unterzieht sie sich auf Anraten ihres Arztes einer Immuntherapie.

«Heute werden deswegen meine natürlichen Killerzellen gesammelt. Das ist der erste Part der Therapie», so Szewczenko. Dazu wurde die Schauspielerin zwei Stunden an eine Maschine angeschlossen, die ihr Blut filtert, um so die benötigten Zellen gewinnen zu können.

Die Szewczenko hat Glück im Unglück: Für diese Behandlung ist kein längerer Krankenhausaufenthalt nötig. Vielmehr ist jetzt Erholung mit der Familie angesagt.

Gemeinsam mit Ehemann Norman Jeschke und ihren Kindern verbringt Szewczenko die nächsten Tage in den Bergen, bevor die Behandlung ab 29. Juli fortgesetzt werden soll.

