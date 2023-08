Hai-Experte erklärt fieses Hollywood-Image: «Der weisse Hai ist ein einfacher Bösewicht» Hollywood hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, Haie als blutrünstige Monster darzustellen. Diese Darstellung hat das Image der Meeresbewohner nachhaltig beeinflusst. Hai-Biologe Vital Heim klärt auf. 11.08.2023

Hollywood hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, Haie als blutrünstige Monster darzustellen. Diese Darstellung hat das Image der Meeresbewohner nachhaltig beeinflusst. Ein Hai-Biologe klärt auf.

Vital Heim erforscht die Meeresbewohner.

Der Ruf des blutrünstigen Killers werde dem Hai nicht gerecht, sagt Vital Heim. Er erforscht die Tiere seit Jahren und schreibt aktuell seine Doktorarbeit an der Universität Basel über sie.

«Hollywood hat realisiert, dass der Hai ein einfacher Bösewicht ist», so Heim. Das habe sicherlich auch einen Zusammenhang mit seinem Aussehen. Man sehe die grossen schwarzen Augen und die vielen scharfen Zähne.

Und genau dieses Potenzial erkannten die Filmemacher bereits 1975, als sie den Film «Der Weisse Hai» drehten. Steven Spielberg schuf einen Blockbuster, der das Image des Hais nachhaltig veränderte. Die Angst vor den Tiefen des Ozeans erhielt ein Gesicht: Der Mythos des blutrünstigen Killers, der gezielt Menschen jagt, war geboren.

Vital Heim zvg Vital Heim ist im Berner Oberland aufgewachsen. Früh entdeckte er seine Leidenschaft für den Ozean und die Meeresbewohner. Bereits im Kindergarten wusste er, dass er später die Haie erforschen will. Heute verwirklicht er seinen Traum. Er verfasst seine Doktorarbeit an der Universität Basel und widmet sich mit grosser Hingabe seinem Forschungsprojekt im US-Atlantik und Golf von Mexiko.

Es folgten zahlreiche Filme und Parodien, die das Image des Hais weiter ins schlechte Licht rückten. Gerecht werde dies den Haien überhaupt nicht, aber unterhaltsam seien die Filme trotzdem, erklärt Vital Heim.

«Meg 2»-Killerhai ist nicht realistisch

Erst kürzlich startete in den Kinos «Meg 2 – Die Tiefe», in dem Riesenhaie die Strände unsicher machen. Gleich mehrere Megalodons verlassen ihren Lebensraum nahe dem Meeresboden und jagen wahllos Menschen. Dass der Film nicht auf Fakten basiert, liegt auf der Hand:. Der Megalodon ist vor rund drei Millionen Jahren ausgestorben.

«Haie sind nicht dumm»

Erneut wird der Hai als dummer und emotionsloser Killer dargestellt. Der Hai-Biologe ergänzt: «Haie sind aber nicht dumm und jagen nur, sie sind eigentlich sehr intelligent. Es gibt bei Haien ein ähnliches Lernvermögen, wie dies auch bei Säugetieren der Fall ist. Sie haben ein Gedächtnis und können lernen», so Heim.

Es gebe unter den Haien zudem verschiedene Persönlichkeitstypen. Manche seien eher scheu, andere mutiger. Haie hätten sogar soziale Präferenzen und die können über Jahre hinweg stabil sein. Der Hai habe wichtige Regulierungs- und Stabilisierungsfunktionen für das Ökosystem Meer.

Vital Heim erforscht Haie. Bild: Raphael Studer

Attacken auf Menschen seien sehr selten, obwohl täglich Millionen von Menschen im Meer schwimmen. Viele Begegnungen mit Haien verlaufen friedlich.

Übrigens: Ausgerechnet Steven Spielberg, der dem Hai ein mieses Image in Hollywood verpasste, hat in einem Interview bedauert, dass die Haipopulation in den vergangenen Jahren so stark zurückging.

