Die Queen war «not amused» über Meghans Hochzeitskleid

Während der Hochzeit von Harry und Meghan bezauberte die Braut das Publikum mit einem schneeweissen Givenchy-Kleid. Doch ausgerechnet einem wichtigen Menschen soll dies nicht gefallen haben: Queen Elizabeth.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am 19. Mai 2018 gaben sich Prinz Harry und Meghan Markle auf Schloss Windsor das Jawort.

Die heutige Herzogin Meghan trug während der Zeremonie eine schneeweisse Sonderanfertigung der Givenchy-Designerin Clare Waight Keller.

Doch ausgerechnet eine wichtige Person soll von dieser Kleiderwahl enttäuscht gewesen sein: Queen Elizabeth. Mehr anzeigen

Am 19. Mai 2018, also vor sechs Jahren, heirateten Prinz Harry und Meghan Markle in der Kapelle von Schloss Windsor.

Eine Predigt für die Geschichtsbücher, Hochzeitswetter wie aus dem Bilderbuch und ein glückliches Brautpaar: Für Royal-Fans ist die Hochzeit von Harry und Meghan bis heute ein unvergessliches Erlebnis.

Und dies, obwohl die Erinnerungen daran seit dem Rücktritt des Paares aus der Riege der hauptamtlichen britischen Royals immer wieder durch unschöne Meldungen überschattet werden.

«Queen Elizabeth war überrascht, dass Meghan Weiss trug»

Nun denn, auch am Hochzeitstag soll nicht alles ganz so schön und nett gewesen sein, wie viele meinen – das zumindest behauptet die Adelsexpertin Katie Nicholls.

«Queen Elizabeth war überrascht, dass Meghan an ihrem Hochzeitstag reines Weiss trug», heisst es in ihrem Buch «The New Royals».

Und weiter: «Vielleicht ist es eine Generationensache, aber die Queen glaubt, wenn Frauen schon einmal verheiratet waren, tragen sie an ihrem Hochzeitstag gebrochenes Weiss.»

Doch dem war nicht so: Meghan Markle trug stattdessen während ihrer Hochzeit mit Prinz Harry eine blütenweisse Sonderanfertigung der Givenchy-Designerin Clare Waight Keller.

Und deshalb, so Nicholls in ihrem Buch, soll die Queen «not amused» gewesen sein.

Die Queen hoffte, Meghan tue es Camilla gleich

Queen Elizabeth hatte scheinbar gehofft, dass Meghan es der heutigen Königin Camilla gleichtun würde. Als sie den heutigen König Charles am 9. April 2005 heiratete, war es für beide ebenfalls die zweite Hochzeit.

Camilla trug bei ihrer Hochzeit mit Charles ein beige-bläuliches Kostüm aus Seidenchiffon von Designer Bruce Oldfield, welches sie mit einem aufwendig bestickten Seidenmantel kombinierte. Bild: Keystone

Der zivilen Zeremonie, welche damals im Beisein der Familien der Eheleute durchgeführt wurde, folgte später ein Gottesdienst nach dem Ritus der Church of England in der Kapelle von Schloss Windsor.

Camilla erschien zu ihrer zweiten Hochzeit nicht in einem weissen Kleid, sondern trug ein beige-bläuliches Kostüm aus Seidenchiffon von Designer Bruce Oldfield, welches sie mit einem aufwendig bestickten Seidenmantel kombinierte.

