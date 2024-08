Ein wilder Ritt – meine erste Surfstunde mit 54

«blue News»-Redaktor Bruno Bötschi lernt Wellenreiten. Das geht jetzt sogar ohne Flugticket und Salzwasser. Denn das Wallis liegt seit Kurzem am Meer, also ein bisschen: Bötschi stürzt sich im neuen Surfergarten Alaïa Bay in Sitten in die Fluten.

17.05.2021