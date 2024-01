Auswanderer öffnen Viola Tami ihre Haustür

«Ding Dong Spezial» aus Thailand Die «Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause»-Hosts Viola Tami und Jan Fitze (hinten Mitte) besuchen die Familie Lüscher in Sakhon Nakhon. Bild: SRF Viola Tami und SRF-Kollege Jan Fitze waren für das Thailand-Spezial auch mit dem Tuk Tuk unterwegs. Bild: SRF SRF hat dabei auch an die Türe von Familie Siegrist auf der Insel Koh Chang angeklopft. Bild: SRF Oder im Alzheimer-Dorf in Chang Mai beim Schweizer Gründer Martin Woodtli vorbeigeschaut. Bild: SRF Zum Abschluss der Sendung wurden Viola Tami und Jan Fitze vom Schweizer Starkoch Alessandro Haab in die Residenz eines armenischen Juweliers mitgenommen, für den er regelmässig kocht. Bild: SRF Die Auswanderer-Geschichten von «Ding Dong Spezial» aus Thailand sind ab Samstag, 10. Februar, auf SRF 1 zur Primetime zu sehen. Bild: SRF «Ding Dong Spezial» aus Thailand Die «Ding Dong – Zeig mir dein Zuhause»-Hosts Viola Tami und Jan Fitze (hinten Mitte) besuchen die Familie Lüscher in Sakhon Nakhon. Bild: SRF Viola Tami und SRF-Kollege Jan Fitze waren für das Thailand-Spezial auch mit dem Tuk Tuk unterwegs. Bild: SRF SRF hat dabei auch an die Türe von Familie Siegrist auf der Insel Koh Chang angeklopft. Bild: SRF Oder im Alzheimer-Dorf in Chang Mai beim Schweizer Gründer Martin Woodtli vorbeigeschaut. Bild: SRF Zum Abschluss der Sendung wurden Viola Tami und Jan Fitze vom Schweizer Starkoch Alessandro Haab in die Residenz eines armenischen Juweliers mitgenommen, für den er regelmässig kocht. Bild: SRF Die Auswanderer-Geschichten von «Ding Dong Spezial» aus Thailand sind ab Samstag, 10. Februar, auf SRF 1 zur Primetime zu sehen. Bild: SRF

SRF-Aushängeschild Viola Tami ist mit ihrer Crew ausgeflogen. In Thailand hat sie für «Ding Dong Spezial» Auslandsschweizer besucht. Dort ist sie bei einem Starkoch und einem Pflegeheimgründer gelandet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In über 100 Schweizer Wohnungen hat Viola Tami für ihre SRF-Sendung «Ding Dong» schon reingeschaut.

Nun ist die Zürcherin mit ihrem TV-Team in wärmere Gefilde geflogen und hat bei Auslandsschweizern in Thailand angeklopft.

Dabei haben Tami und ihr TV-Team völlig unterschiedliche Lebenswelten kennengelernt; vom Schweizer Starkoch über den Hotelbesitzer bis zum Pflegeheimgründer für Demenzkranke. Mehr anzeigen

«Ding Dong Spezial» ist ein Mix aus der bekannten «Ding Dong»-Sendereihe und der kultigen SRF-Auswanderersendung «Auf und davon».

Viola Tami ist für die Spezialsendung nach Thailand geflogen und hat dort ansässige Auslandsschweizer*innen getroffen.

So hat Viola Tami bei Martin Woodtli angeklopft. Der Auslandsschweizer ist dem SRF-treuen Publikum ein Begriff.

Woodtli ist wegen eines Schicksalsschlages in Chiang Mai gelandet. Vor rund 20 Jahren erkrankte seine Mutter Margrit an Alzheimer. Weil er bereits früher beruflich in Südostasien tätig war, kam er auf die Idee, sie in Thailand zu pflegen. Dieser ungewöhnliche Schritt wurde von einem SRF-Team begleitet. Es entstanden mehrere Dokumentationen, darunter der Film «Der Lauf des Lebens – Margrit Woodtli: geboren in Münsingen ...». Aus einer anfänglich kleinen Wohngemeinschaft, die Martin Woodtli gründete, ist mittlerweile eine grosse Familie entstanden, mit 14 demenzkranken Gästen und rund 42 Pflegerinnen und Pflegern, die dezentral verteilt ein ganzes Dorf bevölkern.

Direkt am Meer das Paradies gefunden

Direkt am Meer lebt Familie Steiner ihren Auswanderertraum. Auf der Insel Koh Chang wollten sie ursprünglich nur eine Strandbar eröffnen.

Mittlerweile ist daraus ein komplettes Resort geworden und die vierköpfige Familie bewohnt selbst ein schmuckes Haus im thailändischen Stil direkt am Strand.

Zum Abschluss der Spezialsendung werden Viola und Jan von Starkoch Alessandro Haab in die Residenz eines armenischen Juweliers mitgenommen, für den er regelmässig kocht.

Der Zürcher Koch, der auch schon im Weissen Haus für Ronald Reagan in der Küche stand, überrascht die ganze Gesellschaft mit einem Sieben-Gang-Menü. Währenddessen bleibt auch genügend Zeit, um die prachtvolle Villa in Bangkok anzuschauen.

«Ding Dong Thailand Spezial» wird am Samstag, 10. Februar 2024, um 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

