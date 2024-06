Michael Mosley lag in der Nähe eines Restaurants

Der Arzt und Fernsehmoderator Michael Mosley ist auf der Insel Symi ums Leben gekommen. Uncredited/BBC/AP/dpa

Der britische TV-Arzt Michael Mosley galt nach einer Wanderung am Mittwoch auf der griechischen Ferieninsel Symi als verschollen. Ein Suchtrupp fand den BBC-Star auf – ganz in der Nähe eines Restaurants.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit Mittwoch schien der britische TV-Star Michael Mosley wie vom Erdboden verschluckt. Der 67-Jährige machte mit seiner Familie Ferien auf der griechischen Insel Symi.

Ein Such-Trupp fand den leblosen Körper des britischen TV-Arztes nach der Wanderung auf Symi.

Britische Medien berichten, dass sich nur wenige Meter vom Fundort entfernt ein Restaurant befindet. Mehr anzeigen

«Hartbreaking End» also «erschütterndes Ende» titelt die englische Zeitung «The Sun» über den Unfalltod von Dr. Michael Mosley auf der griechischen Ferieninsel Symi.

Am letzten Mittwochnachmittag war der 67-Jährige zu einer Wanderung aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Seine Frau hatte am Mittwochabend die lokalen Behörden informiert.

Eine gross angelegte Suchaktion nach dem vermissten TV-Arzt beschäftigte die Polizei vor Ort – und auch Spezialisten aus Athen wurden hinzugezogen.

Nun vermeldet die britische Zeitung, dass der Fundort von Dr. Mosley unweit eines Restaurants liege.

In der Nähe eines Restaurants gefunden

Die Leiche des 67-jährigen TV-Stars wurde schliesslich 100 Meter von einem Restaurant entfernt gefunden – und 150 Meter von einer Stelle, die am Vortag von den vier erwachsenen Kindern abgesucht worden war.

Es wird vermutet, dass Dr. Mosley eine falsche Abzweigung genommen hat, die ihn für fast zwei Stunden in eine felsige, bergige Wanderung bei einer Hitze von 37 Grad führte.

Seine Bewegungen zwischen dem Zeitpunkt, an dem er zum letzten Mal in Pedi kurz vor 14 Uhr gesehen wurde, und dem Zeitpunkt, an dem er auf den Überwachungskameras zu sehen war, als er gegen 15.45 Uhr seinen letzten Weg in Richtung Bar antrat, bleiben ein Rätsel, schreibt die englische Zeitung weiter.

Der Spaziergang von Pedia nach Agia Marina – wo er gefunden wurde – dauert normalerweise 30 bis 40 Minuten, wenn man sich an den Weg hält. Doch Dr. Mosley brauchte mindestens eine Stunde und 45 Minuten.

Ein renommierter Ernährungsexperte

Mosley wurde bekannt durch Dokumentarfilme wie «Michael Mosley: Who Made Britain Fat?» auf Channel 4 und «Trust Me, I'm A Doctor» auf BBC.

Ernährungsexperte Mosley machte eine Form des intermittierenden Fastens populär, die als 5:2-Diät bekannt ist. Zudem verfasste er ein Buch über die Fast-800-Diät, die sich auf zeitlich begrenztes Essen zur schnellen Gewichtsabnahme konzentriert. Der 67-jährige Moderator trat auch in britischen Unterhaltungssendungen wie «The One Show» (BBC) und «This Morning» (ITV) auf und arbeitete als Kolumnist der britischen Zeitung «Daily Mail».

2002 wurde er für einen Primetime Emmy Award für ein herausragendes Non-Fiction-Special nominiert, nachdem er 2001 die BBC-Miniserie «The Human Face» produziert hatte, in der die Zusammenhänge zwischen Gesichtsschönheit, Ausdruck und Ruhm untersucht wurden.

Der vierfache Vater hatte sich auch absichtlich mit Bandwürmern infiziert, um mehr über sie zu erfahren. Darüber berichtete er in der BBC-Sendung «Infested! Living with Parasites».

