Patrizia Laeri heiratete ihren kranken Partner kurz vor dessen Tod

Wirtschaftsjournalistin Patrizia Laeri heiratete ihren krebskranken Partner kurz vor dessen Tod. «Ich bin Witwe. Gefühlt drei bis vier Dekaden zu früh», schreibt die 47-Jährige unter ein Hochzeitsfoto auf Instagram.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Mann von Finanz-Unternehmerin und elleXX-Gründerin Patrizia Laeri starb vor wenigen Wochen an einem Hirntumor

Nur 13 gemeinsame Monate hatte das Paar nach der niederschmetternden Krebsdiagnose noch.

In dieser Zeit heiratete das Paar, wie die langjährige SRF-Moderatorin nun auf ihrem Instagram-Account öffentlich macht. Mehr anzeigen

«Nun bin ich also in dem Club, dem ich nie angehören wollte: Ich bin Witwe. Gefühlt drei bis vier Dekaden zu früh», schreibt Patrizia Laeri zu einem schwarz-weiss Bild, das sie auf ihrem Instagram-Account postet.

Es zeigt die 47-jährige Gründerin von elleXX, einer Finanzplattform für Frauen, in einem weissen Kleid, zusammen mit ihrem Partner, der ein Sakko, mit weisser Hose und einem Hut trägt.

Das Bild zeigt das frisch verheiratete Paar hinter einem Konfettiregen. Mit dem Post macht die langjährige SRF-Moderatorin öffentlich, dass sie ihren Partner noch kurz vor seinem Tod ehelichte.

Patrizia Laeri ruft zum Heiraten auf

In ihrem Post richtet sich Patrizia Laeri besonders an Frauen. Der Tod des Ehepartners sei für Witwen oft existenziell. «Ich mache mir noch viel mehr Sorgen um Hinterbliebene im Konkubinat. Also heiratet. Bitte.»

Sie habe geheiratet, schreibt Laeri, als es fast schon zu spät war. Nun sei sie «alleinerziehend auf die endgültige Art».

Und weiter: «Ich habe aufgehört, zu zählen, wie viel ich den Todesschein verschickt habe. Ich bin mir dabei immer meiner Privilegien bewusst. Oft ist es für Witwen existenziell und Frauen kämpfen um ihr wirtschaftliches Überleben.»

In der Schweiz seien Witwen bis zu einem gewissen Grade abgesichert, so Patrizia Laeri. Es seien allerdings Kürzungen in Diskussion. «Von 258 Millionen Witwen leben 115 Millionen weltweit in Armut. Diesen Monat, am 23. Juni, ist deshalb der internationale Witwentag, von der UNO ratifiziert.»

Laeri: «Es braucht einen Menschen, der an dich glaubt»

Am 16. Mai hatte Patrizia Laeri mit den Worten «Du bist in meinen Armen gestorben» auf Instagram die Öffentlichkeit über den Tod ihres langjährigen Partners informiert. Die gemeinsamen Söhne sind 10 und 12 Jahre alt.

Kurz danach deutete sie an, dass das Paar kurz davor geheiratet hatte. Auf LinkedIn schrieb Laeri: «Ohne ihn gäbe es elleXX nicht. Es braucht im Leben einen Menschen, der an dich glaubt. Mein Mann war dieser Mensch.»

Nur 13 gemeinsame Monate hatten Moderatorin Patrizia Laeri und ihr Partner nach seiner Krebsdiagnose noch.

