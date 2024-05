Drohte Nemo kurz vor dem ESC-Final mit einem Boykott?

Danke, Nemo, wir sind ESC! Nemo gewinnt den Eurovision Song Contest 2024 in Malmö. Damit holt das Bieler Ausnahmetalent den grössten Gesangswettbewerb der Welt in die Schweiz. Eine Video-Hommage an die erste non-binäre Person, die den ESC gewonnen hat. 11.05.2024

Wäre der Traum vom ESC-Sieg beinahe geplatzt, bevor er richtig begonnen hat? Eine norwegische Zeitung berichtet nun, dass Nemo noch kurz vor seinem Auftritt mit einem Boykott gedroht habe. Das SRF dementiert.

phi Philipp Dahm

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die norwegische Zeitung VG berichtet, Griechenland, Norwegen, Grossbritannien, Portugal, Irland und die Schweiz hätten bis kurz vor dem Final mit Boykott gedroht.

Grund sei der israelische Auftritt gewesen, der des ESC politisiert habe.

Wegen einer Krisensitzung habe Nemo bei der Flaggenparade gefehlt.

Das SRF dementiert, ein Abbruch habe nie zur Debatte gestanden. Mehr anzeigen

Warum hat Nemo vor dem ESC-Final an der Flaggenparade gefehlt? Das SRF teilt am 14. Mai mit, «der Druck war in diesem Moment enorm und Nemo fühlte sich emotional nicht in der Lage daran teilzunehmen».

Nemo habe explizit nicht wegen einer Krisensitzung gefehlt, so der Schweizer TV-Sender.

Doch nun stellt die Zeitung VG die Sache ganz anders dar: Ein Musiker des norwegischen ESC-Teilnehmers Gåte verrät, dass die Musiker und Bands aus Griechenland, Grossbritannien, Portugal, Irland, Norwegen und auch aus der Schweiz bis kurz vor dem Final mit sich gerungen haben, ob sie überhaupt auftreten.

Die Flaggenparade hätten sie dann doch wegen einer Krisensitzung verpasst: «Wir haben bis zur letzten Sekunde überlegt, ob wir uns zurückziehen sollen. Viele von uns haben darauf reagiert, dass man Israel die Möglichkeit gibt, den ESC als politisches Instrument zu nutzen», sagt Magnus Børmark», sagt Gåte-Gitarrist Magnus Børmark.

SRF dementiert Boykott-Bericht

Nemo hat neben anderen Künstlern im März zu einer Waffenruhe in Nahost aufgerufen. In seinem jüngsten Interview mit dem «Spiegel» hält sich Nemo allerdings bedeckt, was das Thema angeht.

Nemo räumt nur ein, dass es «hinter der Bühne verschiedene Vorfälle» gab. Einige Künstler sollen sich beim ESC laut VG beschwert haben, dass sie von der israelischen Delegation hinter der Bühne gefilmt worden seien.

Dazu habe laut VG auch Nemo gehört. Das SRF dementiert jedoch den Bericht aus Norwegen. «Es stand nicht zur Debatte, dass sich die Schweizer Delegation vom ESC zurückziehen wollte», erklärt Yves Schifferle auf Nachfrage vom «Blick».

Der ESC-Delegationsleiter deutet aber an, dass es ein Krisengespräch wegen der Israelis gab: «Einige Acts haben das Gespräch mit der EBU bezüglich gewisser Umgangsformen im Backstage-Bereich gesucht.»

