Ehefrau Samantha ist im Alter von 53 Jahren gestorben

Samantha Davis und ihr Ehemann Warwick waren 33 Jahre verheiratet. Sie haben sich am 29. Juni 1991 das Jawort gegeben.

Samantha Davis, die Ehefrau von «Harry Potter»-Star Warwick Davis, ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Unter anderem auf Instagram nimmt der Schauspieler Abschied: «Ich vermisse ihre Umarmungen.»

Warwick Davis (54) trauert um seine Ehefrau Samantha, sie ist im Alter von 53 Jahren gestorben.

Das kleinwüchsige Paar war 33 Jahre verheiratet und hat sich schon als Teenager kennengelernt. Sie haben zwei gemeinsame Kinder.

Die Todesursache von Samantha Davis ist bisher noch nicht bekannt. Mehr anzeigen

«Ihr Tod hat ein riesiges Loch in unserer Familie hinterlassen. Ich vermisse ihre Umarmungen», schrieb Schauspieler Warwick Davis (54) am Mittwochabend und machte den Verlust seiner Ehefrau Samantha öffentlich.

«Sie war eine einzigartige Persönlichkeit und sah immer das Positive im Leben. Ihr gemeiner Sinn für Humor wird mir fehlen – auch, dass sie stets über meine schlechten Witze gelacht hat», sagt er zum britischen «Mirror».

Auch die Kinder Harrison und Annabelle zollten ihrer Mutter Tribut: «Ihr Liebe und Zufriedenheit hat uns das ganze Leben lang begleitet.»

Die Todesursache ist bislang noch nicht bekannt.

Das letzte gemeinsame Foto postete Warwick Davis am 5. Oktober 2023, als sich das Paar für einen Date-Abend parat gemacht hat.

Samantha Davis hatte eine Wachstumsstörung in den Knochen, was zum Kleinwuchs bei ihr geführt hat. Warwick Davis wurde mit einer seltenen genetischen Form von Kleinwuchs geboren, jene haben er und seine Ehefrau auch an ihre Kinder weitergegeben.

Schon in Teenagertagen kennengelernt

Samantha Davis kämpfte zudem 2019 mit einer Sepsis, die ihre Lebensqualität stark verminderte. Im Verlauf ihres Lebens musste sich Samantha aufgrund ihrer Beeinträchtigung auch mehreren Operationen unterziehen – dabei soll sie sich eine bakterielle Infektion zugezogen haben, die zur Sepsis führte.

Kennengelernt hatten sich Warwick und Samantha im Alter von 17 beziehungsweise 16 Jahren am Set der Serie «Willow». Der britische Schauspieler konnte sich danach einige grosse Rollen angeln, unter anderem war er ein Ewok in «Star Wars» und Professor Flitwick in «Harry Potter».

Warwick Davis gehört heute zu den kommerziell erfolgreichsten Nebendarstellern aller Zeiten.

