Geht die Middleton-Familie jetzt auch noch in die Offensive? Laut Insider-Informationen soll Gary Goldsmith, der Onkel von Prinzessin Catherine, ein Enthüllungsbuch planen – mit unangenehmen Überraschungen für Harry und Meghan.

Das berichten englische Medien aufgrund von Insider-Informationen aus dem Middleton-Umfeld.

Goldsmith wollte im Buch ursprünglich vor allem seinen Werdegang zum Millionär beschreiben.

Nach den vielen unschönen Enthüllungen von Harry und Meghan soll er sich nun aber entschlossen haben, zurückzuschiessen. Mehr anzeigen

Es schien eigentlich, als hätten Prinz Harry und Herzogin Meghan den royalen Informationskrieg mit ihrer Netflix-Serie und dem Buch «Spare» gewonnen. Doch nun könnte sich das royale Rebellenpaar mit einer unerwarteten Gegenoffensive konfrontiert sehen.

Tatsächlich plant ein Mitglied der Middleton-Familie – Gary Goldsmith, der Onkel von Catherine, Princess of Wales –, ein eigenes Enthüllungsbuch zu veröffentlichen. Insider-Informationen legen dabei nahe, dass er nicht zögert, mit gleicher Münze zurückzuzahlen wie Harry und Meghan. Das berichtet die englische Zeitung «The Mirror».

Der reiche Onkel will austeilen

Gary Goldsmith, der schon in der Vergangenheit immer mal wieder mit seiner kritischen Meinung über Prinz Harry und Herzogin Meghan für Schlagzeilen sorgte, kündigte seine Memoiren bereits 2013 an. Ursprünglich sollte sich das Buch auf seine eigenen Erfolge und seinen Weg zum Multimillionär konzentrieren.

Doch nun, so berichtet eine gut informierte Quelle, wird er einige delikate private Familiendetails hinzufügen. Die Ankündigung des Buches schürt denn auch die Anspannung bei Prinz Harry und Herzogin Meghan. Denn die beiden hatten offenbar nicht erwartet, dass die Familie Middleton auf ähnliche Weise zurückschiessen würde wie sie.

Harry und Meghan gingen in ihrer Netflix-Dokumentation «Harry & Meghan» sowie im Buch «Spare» mit vielen pikanten Details an die Öffentlichkeit. Ein Insider erklärte dem «OK!»-Magazin, dass Prinz Harry sicher gewesen sei, dass insbesondere William nicht auf seine kritischen Aussagen reagieren werde, da ein solches Verhalten einem künftigen König nicht ziemt. Nun aber kommt die Gegenreaktion von einer anderen, eher unerwarteten Seite.

Goldsmith will Kate das Manuskript zeigen

Goldsmith plant denn auch, seine Memoiren als Gelegenheit zu nutzen, der Familie Middleton eine Stimme inmitten der vielen Anschuldigungen zu verleihen. Und nicht nur das: Der Insider ist sich sicher, dass Goldsmith das Manuskript seiner Schwester Carole Middleton und seiner Nichte Kate vorab vorlegen wird, bevor er es an seinen Verlag weitergibt.

«Gary steht sowohl Carole als auch Kate immer noch sehr nahe. Er wird nichts tun wollen, was sie in Verlegenheit bringen könnte», so der Insider. Es scheint, als wolle er vor allem «einige der Dinge richtigstellen, über die Harry in ‹Spare› geschrieben hat».

Die Enthüllungen könnten sich also zu einem erbitterten Schlagabtausch zwischen Harry und Meghan auf der einen und den Middletons auf der anderen Seite entwickeln. Das wird garantiert noch zu reden geben.