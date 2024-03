Florian Silbereisen und die Gerüchte um sein Liebesleben

Florian Silbereisen und Beatrice Egli heizten Liebesgerüchte an. Während der ARD-Show «Schlagerchampions 2024» steigen die beiden sogar zusammen ins Bett, um ein Duett zu performen. dpa

Florian Silbereisen nimmt es gelassen, dass man immer wieder über sein Liebesleben spekuliert, aber zündelt auch gern ein bisschen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Es ist das meistdiskutierte Gerücht in der Schlagerszene: Sind Florian Silbereisen und Beatrice Egli ein Liebespaar oder nicht?

Erst kürzlich stiegen die beiden in der ARD-Show «Schlagerchampion» in ein Bett, um ihr Duett zu singen.

Florian Silbereisen sagt nun in einem neuen Interview, dass ihn die brodelnde Gerüchteküche kaltlässt. Er liest die Spekulationsartikel einfach nicht. Mehr anzeigen

Florian Silbereisen (42) muss damit leben, dass die Welt auf sein Liebesleben schaut. Seine langjährige Beziehung mit Helene Fischer (39) endete 2018, und seitdem gibt es kein Halten mehr, wenn es darum geht, mit wem der Sänger («Du schaffst das schon») gerade verbandelt ist.

Er selbst nimmt es mit Humor. «Scheinbar will man wissen, wie oder was da gerade ist. Dann weiss man zumindest, dass ein Interesse an einem besteht», bekannte der «Traumschiff»-Kapitän im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Und wenn man ihm glauben darf, bekommt er das Ganze kaum mit – «weil ich nicht alles lese».

Er müsste da auch schon viel Zeit haben, denn kaum eine Woche vergeht, wo nicht darüber spekuliert wird, ob er nicht eine neue Frau an seiner Seite hat. Aussichtsreiche Kandidatin ist da immer Beatrice Egli (35).

Florian Silbereisen feixte mit Beatrice Egli

Denn es scheint, dass sich die Fans nichts sehnlicher wünschen würden als eine Liaison von Florian Silbereisen mit seiner Kollegin Beatrice Egli («Balance»). Seitdem die beiden den Song «Das wissen nur wir» gemeinsam trällern, steht es für einige fest – da geht was! Und zwar schon lange. Auch wenn Florian Silbereisen bemerkte. «Ich meine, mit Beatrice habe ich mich ja in dem Song, den wir gemeinsam singen, sogar darüber lustig gemacht.» Etwa mit Zeilen wie «Ich hör' sie reden, lass' sie reden, vielleicht sind wir uns nah, schon so nah, das haben sie gleich erkannt, vielleicht sind wir ein Paar». Das kann man schliesslich so oder so interpretieren. Feststeht auch, dass es beiden nicht schadet, wenn über sie spekuliert wird. Da ist das Interesse ihrer Musik gleich wieder grösser.

Beatrice Egli hat auch schon auf Instagram verraten, dass es wohl bald wieder etwas zu tratschen gibt. «Wir sind an Neuem dran. Aber was es wird, kann ich noch nicht verraten.» Die Gerüchte über Florian Silbereisen und Beatrice Egli werden wohl nicht verstummen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Liebesgeknister: Darum könnten Beatrice Egli und Florian Silbereisen ein Paar sein Immer wieder heizen Beatrice und Florian die Gerüchteküche, dass sie eine Beziehung haben, an. Die Schlagerqueen macht klar, dass es stimmen könnte. Schau das Video an und entscheide du, ob alles wahr oder fake ist. 07.12.2023

Covermedia/che