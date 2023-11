Eva Mezger-Haefeli moderierte unter anderem die Sendung «Treffpunkt» beim Schweizer Fernsehen SRF. Bild: SRF

Die ehemalige TV-Moderatorin und Schauspielerin Eva Mezger-Haefeli ist am Montag im Alter von 89 Jahren gestorben. Sie war eine der ersten Moderatorinnen des Schweizer Fernsehens.

Die ehemalige Fernsehmoderatorin und Schauspielerin starb am Montag im Alter von 89 Jahren, wie SRF in einer Todesanzeige schreibt.

Mezger-Haefeli war eine der ersten Moderatorinnen des Schweizer Fernsehens. Mehr anzeigen

Eva Mezger-Haefeli startete in den frühen 1950er-Jahren als Programmassistentin und wurde kurz darauf Programmansagerin, schrieb SRF in der am Donnerstag im «Tages-Anzeiger» publizierten Todesanzeige.

Zwischenzeitlich stand Mezger-Haefeli als Schauspielerin auf der Bühne. In den 1970er-Jahren kehrte sie zum Fernsehen zurück und moderierte die Sendung «Da Capo».

Über 1000 moderierte TV-Sendungen

Später folgten die Sendungen «Seniorama», «Treffpunkt» und «Lipsticks». Nach über 1000 moderierten Sendungen ging Mezger-Haefeli 1996 in den Ruhestand.

Sie habe ihre Zuschauerinnen und Zuschauer gut unterhalten, inspiriert und informiert, schreibt SRF weiter.

Mezger-Haefeli hinterlasse viele Spuren der Liebe und Fürsorge, schrieb ihre Familie in einer ebenfalls am Donnerstag publizierten Todesanzeige.

SDA/bb