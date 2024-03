Ex-Miss Lolita Morena will auswandern Die ehemalige Miss Schweiz Lolita Morena will nach Italien auswandern. (Archivbild). Sie hat das Wallis satt. Ihr Anwesen hat sie bereits verkauft. Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN Lolita Morena und Lothar Matthäus bei der ZDF-Show «Wetten, dass …?» 1992. Bild: imago sportfotodienst Das Foto des Glampaars entstand ebenfalls 1992. Bild: imago/WEREK Dieses Foto entstand 1993. Das Paar heiratete 1994. Bild: imago/Fred Joch Diese Aufnahme entstand im selben Jahr. Lolita Morena hat ein Herz für Tiere und ist heute Tierschutz-Aktivistin. Bild: imago sportfotodienst Lolita Morena moderierte diverse Anlässe. Hier bei der Sendung «Babys Bester» im März 1993. Bild: imago stock&people Die Ex-Miss Schweiz Lolita Morena und der FC-Bayern-Profi Lothar Matthäus waren von 1992 bis 1999 liiert. Bild: imago sportfotodienst Dieses Bild entstand bei einer Homestory 1995. Bild: imago sportfotodienst Hier mit ihrem gemeinsamen Sohn Loris. Bild: imago sportfotodienst Lothar Matthäus (FC Bayern München) mit seiner Frau Lolita Morena und einem Ferrari 1996. Drei Jahre später wurde ihre Ehe geschieden. Bild: imago/Fred Joch Ex-Miss Lolita Morena will auswandern Die ehemalige Miss Schweiz Lolita Morena will nach Italien auswandern. (Archivbild). Sie hat das Wallis satt. Ihr Anwesen hat sie bereits verkauft. Bild: KEYSTONE/CHRISTIAN BRUN Lolita Morena und Lothar Matthäus bei der ZDF-Show «Wetten, dass …?» 1992. Bild: imago sportfotodienst Das Foto des Glampaars entstand ebenfalls 1992. Bild: imago/WEREK Dieses Foto entstand 1993. Das Paar heiratete 1994. Bild: imago/Fred Joch Diese Aufnahme entstand im selben Jahr. Lolita Morena hat ein Herz für Tiere und ist heute Tierschutz-Aktivistin. Bild: imago sportfotodienst Lolita Morena moderierte diverse Anlässe. Hier bei der Sendung «Babys Bester» im März 1993. Bild: imago stock&people Die Ex-Miss Schweiz Lolita Morena und der FC-Bayern-Profi Lothar Matthäus waren von 1992 bis 1999 liiert. Bild: imago sportfotodienst Dieses Bild entstand bei einer Homestory 1995. Bild: imago sportfotodienst Hier mit ihrem gemeinsamen Sohn Loris. Bild: imago sportfotodienst Lothar Matthäus (FC Bayern München) mit seiner Frau Lolita Morena und einem Ferrari 1996. Drei Jahre später wurde ihre Ehe geschieden. Bild: imago/Fred Joch

Die ehemalige Miss Schweiz Lolita Morena will an die italienische Adriaküste auswandern. Ihr Anwesen im Wallis hat sie bereits verkauft. Sie habe sich dort nie wohlgefühlt. In Italien hat sie grosse Pläne.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lolita Morena (63) wurde 1982 zur schönsten Schweizerin erkoren. Bei der Miss-Universe-Wahl im selben Jahr wurde sie Vierte. Später moderierte sie diverse Events wie den Eurovision Song Contest. Inzwischen setzt sie sich als Aktivistin für den Tierschutz ein.

Einen noch grösseren Bekanntheitsgrad erreichte Morena durch ihre Beziehung 1992 mit dem deutschen Fussball-Profi Lothar Matthäus (62). 1994 heiratete das Paar, Sohn Loris wurde schon 1992 geboren. 1999 wurde die Ehe geschieden.

Jetzt wagt Lolita Morena den Neustart. Sie hat ihr Anwesen in Lens nahe Crans-Montana VS verkauft und zieht nach Italien. Mehr anzeigen

Ex-Miss Lolita Morena Morena verlässt die Schweiz und ihr schmuckes Walliser Chalet also.

Und das 27 Jahre nachdem sich das Model vom deutschen Ex-Fussballer Lothar Matthäus getrennt hatte – und von München in die Walliser Berge umgezogen war. Die «Glückspost» berichtete zuerst darüber.

Im Dorf Lens im Wallis habe sie sich nie richtig wohlgefühlt, erzählt Morena dem «Glückspost»-Magazin: «Ich bekomme immer wieder mal zu spüren, dass ich von auswärts bin, und es werden mir Steine in den Weg gelegt.» Besonders über die «Dorfkönige» schimpfte Morena.

Lolita Morena mit Ex-Mann Lothar Matthäus 1994, damals Fussball-Profi beim FC Bayern München. Das Paar heiratete 1994, 1999 wurde die Ehe geschieden. imago sportfotodienst

Grosse Pläne für Italien

Ihre neue Landhausvilla mit Meerblick, viel Wald und im antiken Stil in Italien will Morena nach Möglichkeit bis Ende 2024 beziehen. Es sei «ein Ort, wo sich Wölfe und Wildschweine gute Nacht sagen», so Morena.

Derzeit seien die Handwerker im Haus im Einsatz und brächten die Zimmer und die Küche wieder auf Vordermann.

Morena hat grosse Pläne: «Ich möchte in den grossen Bäumen Tiny-Häuser bauen lassen und diese dann an Touristen vermieten, wie man es auch vom Agrotourismus kennt», erzählt die Tierschützerin dem Schweizer People-Magazin.

Die im italienischen Cantiano (Region Marken) geborene Morena ist Model, Schauspielerin und Moderatorin.

1982 wurde sie zur Miss Schweiz gekürt. 1989 moderierte Morena den Eurovision Song Contest. 1990 spielte sie im Spielfilm «Der doppelte Nötzli» mit.

